Ο Jackson Browne ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών

Ο Jackson Browne γνωστοποίησε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Ethan Browne βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του το πρωί της 25ης Νοεμβρίου και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, απεβίωσε. Στο μήνυμα του Jackson Browne αναφέρεται ότι «με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2025 ο Ethan Browne, γιος του Jackson Browne και της Phyllis Major, βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του και απεβίωσε. Ζητούμε σεβασμό και διακριτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες προς το παρόν».

Ο Ethan Browne υπήρξε μοντέλο και ηθοποιός με παρουσία σε κινηματογραφικές παραγωγές και συμμετοχή σε δουλειές του χώρου της μουσικής. Είχε εμφανιστεί ως βρέφος στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone μαζί με τον πατέρα του, ενώ αργότερα συμμετείχε στην ταινία «Raising Helen» στο πλευρό της Kate Hudson. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter είχε επίσης δραστηριοποιηθεί στη μουσική μέσω του ντουέτου Alain Zane, μαζί με την Cat Colbert.

Η ζωή του Ethan Browne είχε σημαδευτεί από μια πρώιμη τραγωδία. Η μητέρα του Phyllis Major έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών τον Μάρτιο του 1976, όταν εκείνος ήταν ακόμη νήπιο. Το περιοδικό People υπενθύμισε ότι η Phyllis Major είχε παντρευτεί τον Jackson Browne έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της, αφήνοντας τον τραγουδοποιό να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανατροφή του γιου τους.

Ο Jackson Browne έχει ακόμη έναν γιο, τον Ryan Browne, από τον γάμο του με τη Lynne Sweeney. Το περιοδικό Billboard υπενθύμισε ότι το ζευγάρι χώρισε το 1983, μόλις δύο χρόνια μετά τον γάμο τους. Ο θάνατος του Ethan Browne έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του Jackson Browne, καθώς ο τραγουδοποιός θρηνεί την απώλεια του γιου του και ζητεί από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

