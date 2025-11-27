MadWalk 2025 by Three Cents
Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ

Σε σπάνια εξομολόγηση του, ο Brad Pitt αποκάλυψε την σειρά που παρακολουθούσε με τη Jennifer Aniston όταν ήταν παντρεμένοι
Ο Jack Osbourne αποκάλυψε ένα ανέκδοτο περιστατικό από τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας της οικογένειάς του με τη σειρά «The Osbournes» κατά τη διάρκεια του ριάλιτι «I’m a Celebrity Get Me Out of Here». Ο Jack Osbourne περιέγραψε στους συμπαίκτες του ότι σε απονομή των βραβείων Emmys είχε βρεθεί στο green room της εκδήλωσης όταν εμφανίστηκε ο Brad Pitt. Ο ηθοποιός τον πλησίασε χαμογελάνοντας και του είπε ότι παρακολουθούσε με ενθουσιασμό τη σειρά. Όπως θυμήθηκε ο Jack Osbourne ο Brad Pitt τον υποδέχθηκε με τη φράση «λατρεύω απόλυτα τη σειρά σας» αφήνοντάς τον άφωνο.

Ο Jack Osbourne πρόσθεσε ότι ο Brad Pitt προχώρησε σε μια ακόμη πιο προσωπική αποκάλυψη σημειώνοντας πως εκείνος και η τότε σύζυγός του Jennifer Aniston ζητούσαν από τους συνεργάτες τους να τους βρίσκουν επεισόδια του «The Osbournes» πριν ακόμη προβληθούν. Σύμφωνα με τον Jack Osbourne ο Brad Pitt του είπε ότι «η Jennifer και εγώ παίρνουμε αντίγραφα και το βλέπουμε κάθε βράδυ στο κρεβάτι».

Η σειρά «The Osbournes» μεταδόθηκε από το MTV από το 2002 έως το 2005 και παρακολουθούσε τη ζωή του Ozzy Osbourne, της Sharon Osbourne και των παιδιών τους Jack Osbourne και Kelly Osbourne στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς. Η επιτυχία της σειράς ήταν τεράστια και οδήγησε σε εκατομμύρια τηλεθεατές καθώς και σε διεθνή προβολή της οικογένειας Osbourne. Ο Jack Osbourne ανέφερε επίσης ότι η συνάντηση αυτή ήταν για εκείνον μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Όπως είπε στους συμπαίκτες του στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» ήταν η «πιο απίστευτη στιγμή» και συνειδητοποίησε πόσο μακριά είχε φτάσει η επιρροή της σειράς.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jack Osbourne μίλησε για την απρόσμενη συνάντηση με τον Brad Pitt. Σε συνέντευξή του στο The Guardian το 2003 είχε δηλώσει ότι το πιο σουρεαλιστικό κομμάτι της εμπειρίας ήταν όταν ο ηθοποιός τον πλησίασε λέγοντάς του ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής του.

