Celeb News 27.11.2025

Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

Ναταλία Γερμανού
Η αποκαλυπτική συνέντευξή της στο διαδικτυακό κανάλι Rainbow Mermaid
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά της, τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της, αλλά και για το πώς διαχειρίζεται τον θυμό και την αυτοκριτική μέσα στις σχέσεις της. Σε συνέντευξή της στο διαδικτυακό κανάλι Rainbow Mermaids, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια σε προσωπικά κεφάλαια που δύσκολα ανοίγει.

Με έντονη συγκίνηση μίλησε αρχικά για τη γιαγιά της, μια γυναίκα που, όπως παραδέχτηκε, υπήρξε το σταθερό της στήριγμα σε όλη την πορεία της.

«Ήταν ο άνθρωπός μου», είπε, περιγράφοντας πόσο βαθύ ήταν το κενό που αισθάνθηκε όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή. Παραδέχτηκε επίσης ότι ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της, ενώ η μητέρα της ήταν εκείνη που απαιτούσε περισσότερα από την ίδια.


Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να αναφερθεί και στα σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχτεί λόγω του επωνύμου της. Όπως εξήγησε, συχνά της έχουν προσάψει ότι δεν θα είχε διακριθεί χωρίς τον πατέρα της, τον Φρέντυ Γερμανό, ή ακόμη χειρότερα ότι «τον ντροπιάζει». Η ίδια απάντησε πως τέτοια λόγια δεν την αγγίζουν, γιατί γνωρίζει τόσο τον εαυτό της όσο και την αξία του πατέρα της.


Αναφερόμενη στην απώλεια του Φρέντυ Γερμανού, αποκάλυψε ότι ο θάνατός του την οδήγησε σε μια μακρά περίοδο ψυχοθεραπείας. «Ο πόνος έγινε θυμός», εξομολογήθηκε, λέγοντας πως εκείνη την εποχή ο τότε σύζυγός της, Πέτρος Ίμβριος, ήταν ο άνθρωπος που την ενθάρρυνε να ζητήσει βοήθεια. Με τρυφερότητα μίλησε και για εκείνον, τονίζοντας ότι την έχει στηρίξει σε στιγμές που άλλοι δεν θα το έκαναν.


Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της τηλεόρασης, λέγοντας πως υπάρχουν μέρες που όλα μοιάζουν υπερβολικά, όμως υπενθυμίζει στον εαυτό της πως «δεν σώζει ζωές» και πως η δουλειά της, όσο απαιτητική κι αν είναι, παραμένει τηλεόραση.


Κλείνοντας, μίλησε για το πέρασμα του χρόνου και παραδέχτηκε ότι η πιο έντονη υπαρξιακή της κρίση ήρθε όταν πλησίαζε τα 50. Η δημόσια παραδοχή της ηλικίας της ήταν για εκείνη ένα μικρό σοκ, καθώς μέχρι τότε το έκρυβε.

