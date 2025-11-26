Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο κορυφαίος performer ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει την Calliope, φέρνοντας μουσική, μόδα και συναίσθημα σε μια αξέχαστη στιγμή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μόλις ολοκλήρωσε την εμφάνισή του στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων, για το πρώτο MadWalk of Fame. Η στιγμή ήταν γεμάτη συγκίνηση και λάμψη, καθώς το MadWalk παρουσίασε για πρώτη φορά μια τιμητική βράβευση που φωτίζει τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα – εκείνους που δεν έγιναν εξώφυλλα, αλλά έκαναν μόδα το κάθε εξώφυλλο.

Η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame, η Calliope, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Η φωτογράφος που με το βλέμμα, την αισθητική και την αφοσίωσή της αποτύπωσε την ελληνική μόδα όχι απλώς ως εικόνα αλλά ως πολιτισμικό φαινόμενο, έλαβε το πρώτο της βραβείο υπό το φως της σκηνής, σε ένα act γεμάτο μουσική, ενέργεια και σεβασμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγα λεπτά μετέφερε την ένταση και την αυθεντικότητα της μουσικής του στο κοινό με το τραγούδι «Θαλασσογραφία», δημιουργώντας μια στιγμή που συνδύασε τέλεια μουσική και τιμή στη μόδα. Η σκηνή γέμισε συγκίνηση, χειροκροτήματα και μαγικές εικόνες, αφήνοντας το κοινό με μία εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του MadWalk 2025.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή αυτής της ιστορικής πρώτης βράβευσης, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία και τη σημασία του MadWalk of Fame.

