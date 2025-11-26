MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του νέου θεσμού MadWalk of Fame, σε μια συγκινητική στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Καλλιόπη Καρβούνη, διεθνώς γνωστή ως Calliope, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες φωτογράφους με πορεία άνω των δύο δεκαετιών στον χώρο της μόδας, των editorial πορτρέτων και των διεθνών καμπανιών. Με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ματιά και την ικανότητά της να αποτυπώνει την προσωπικότητα πίσω από τον φακό, έχει συμβάλει καθοριστικά στην προβολή της ελληνικής δημιουργικότητας παγκοσμίως.

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, η Calliope έγινε η πρώτη τιμώμενη του νέου θεσμού MadWalk of Fame, που δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ελληνική μόδα και έχουν διαμορφώσει την εξέλιξή της. Η φωτογράφος ανέβηκε στη σκηνή, όπου την υποδέχθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά σε μια φορτισμένη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Photo: Akim Tsatsoulis

Με την απονομή του βραβείου, το MadWalk γιόρτασε την πορεία, το όραμα και την επιρροή της Calliope, τιμώντας όχι μόνο το έργο της αλλά και τη βαθιά σχέση της με τον κόσμο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Calliope: Η φωτογράφος που έκανε τη μόδα πολιτισμό βραβεύεται στο MadWalk 2025 by Three Cents

calliope Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents
26.11.2025
