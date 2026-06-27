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Life 27.06.2026

Πώς να φτιάξεις στο σπίτι τη viral «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux με μόλις 3 υλικά

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Πώς θα φτιάξεις στο σπίτι σου τη «Γρανίτα λεμόνι» που μας τραγουδά η Marseaux χωρίς μηχανή παγωτού, με 3 μόνο υλικά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η viral γρανίτα λεμόνι φτιάχνεται με 3 υλικά: χυμό λεμονιού, νερό και γλυκαντική ουσία.
  • Η παρασκευή της είναι απλή, χωρίς ειδικό εξοπλισμό, και απαιτεί μόνο υπομονή στην κατάψυξη.
  • Το μείγμα ανακατεύεται με πιρούνι κάθε 30-40 λεπτά για να δημιουργηθεί η υφή της γρανίτας.
  • Η σπιτική γρανίτα λεμόνι είναι δροσερή, ελαφριά και ιδανική για τις ζεστές μέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πιο δροσερή και εύκολη καλοκαιρινή απόλαυση επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια συνταγή, εμπνευσμένη από τη «γρανίτα λεμόνι» που μάς τραγουδά η Marseaux. Με ελάχιστα υλικά και μηδενική δυσκολία, αυτή η homemade εκδοχή υπόσχεται να γίνει το απόλυτο must για τις ζεστές μέρες, ειδικά όταν θέλεις κάτι δροσερό, ελαφρύ και γρήγορο χωρίς πολύ κόπο. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό ούτε περίπλοκες διαδικασίες, μόνο λίγη υπομονή στην κατάψυξη.

Pexels
Pexels

Η βάση της συνταγής είναι τόσο απλή που μοιάζει σχεδόν απίστευτη: φρέσκος χυμός λεμονιού, νερό και λίγη γλυκαντική ουσία της επιλογής σου, όπως μέλι ή ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως το γλυκαντικό, ρίχνεις το μείγμα σε ένα ρηχό σκεύος και το τοποθετείς στην κατάψυξη. Κάθε 30- 40 λεπτά το «σπάς» με ένα πιρούνι για να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική κρυσταλλική υφή της γρανίτας, μέχρι να πάρει την τελική της μορφή.

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Το αποτέλεσμα είναι μια super δροσερή γρανίτα λεμόνι που θυμίζει επαγγελματικό dessert αλλά φτιάχνεται στο σπίτι μέσα σε λίγα απλά βήματα. Ιδανική για καλοκαιρινά απογεύματα, για παρέες ή ακόμα και ως light επιδόρπιο μετά το φαγητό, αυτή η συνταγή δείχνει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει και viral. Αν τη δοκιμάσεις, δύσκολα θα μείνεις μόνο σε μία φορά.

Υλικά

Για 2-3 μερίδες θα χρειαστείς:

  • Χυμό από 3-4 λεμόνια
  • 3-4 κουταλιές ζάχαρη ή μέλι (ανάλογα πόσο γλυκό τη θέλεις)
  • 300 ml κρύο νερό
Pexels
Pexels

Εκτέλεση

  1. Ανακάτεψε σε ένα μπολ τον χυμό λεμονιού με τη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί καλά.
  2. Πρόσθεσε το νερό και ανακάτεψε ξανά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  3. Βάλε το υγρό σε ένα ρηχό δοχείο και τοποθέτησέ το στην κατάψυξη.
  4. Κάθε 30-40 λεπτά, βγάζε το και ανακάτευε με ένα πιρούνι για να «σπάει» ο πάγος και να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική υφή της γρανίτας.
  5. Σε περίπου 3-4 ώρες θα έχεις έτοιμο ένα δροσερό, παγωμένο αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό sorbet αλλά γίνεται στο σπίτι.

Η γρανίτα λεμόνι δεν είναι απλά μια συνταγή, αλλά μια μικρή καλοκαιρινή συνήθεια που μπορεί να γίνει το go-to σου κάθε φορά που η ζέστη χτυπάει κόκκινο. Εύκολη, οικονομική και απίστευτα δροσιστική, είναι η απόδειξη ότι οι καλύτερες ιδέες είναι σχεδόν πάντα οι πιο απλές. Φτιάξ’ τη μία φορά και δύσκολα δεν θα την ξανακάνεις μέσα στο καλοκαίρι.

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Marseaux Γρανίτα Λεμόνι συνταγή
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