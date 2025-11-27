Διάσημη ηθοποιός μπαίνει στην 3η σεζόν του Wednesday ως θεία Οφηλία

Η ηθοποιός αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες της οικογένειας Addams και να διευρύνει το σύμπαν της δημοφιλούς σειράς

Η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του «Wednesday» ενισχύει το καστ της με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Η Eva Green, γνωστή για τις ερμηνείες της στα «Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children» και «Dark Shadows», εντάσσεται στη σειρά του Netflix αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Ophelia Frump, της αγνοούμενης αδελφής της Morticia Addams που οι Wednesday Addams και Pugsley Addams αποκαλούν θεία Οφηλία. Η συμμετοχή της αποτελεί και μια νέα συνεργασία με τον Tim Burton, με τον οποίο έχει δουλέψει σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές. Η Eva Green, μιλώντας στο Tudum, δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχει στη σειρά.

Ο χαρακτήρας της Ophelia Frump είχε παρουσιαστεί μόνο αποσπασματικά στο φινάλε της δεύτερης σεζόν, χωρίς να αποκαλυφθεί το πρόσωπό της. Η Wednesday Addams είχε βιώσει ένα τρομακτικό όραμα μετά την εύρεση του ημερολογίου της, στο οποίο φαινόταν μια γυναίκα με στεφάνι από λουλούδια να γράφει τη φράση «H Wednesday πρέπει να πεθάνει» σε έναν σκοτεινό τοίχο. Η Morticia Addams είχε περιγράψει την αδελφή της ως αγνοούμενη, εξηγώντας ότι έχασε τον έλεγχο των δυνάμεών της ως Raven. Η αποκάλυψη στο τέλος της δεύτερης σεζόν, με την Ophelia παγιδευμένη σε έναν υπόγειο χώρο της έπαυλης της Grandmama Hester, άνοιξε μια σειρά από νέα αφηγηματικά ερωτήματα.

Ο Miles Millar εξήγησε ότι η απουσία της Ophelia «άφησε ένα τεράστιο κενό στη ζωή της Morticia Addams και δημιούργησε αναπάντητα ερωτήματα», προσθέτοντας ότι η επιστροφή της στη ζωή της οικογένειας θα λειτουργήσει σαν «έκρηξη». Ο Al Gough αποκάλυψε ότι από την αρχή σχεδίαζαν η εμφάνισή της στο τέλος της δεύτερης σεζόν να αποτελέσει το έναυσμα για την επόμενη. Η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 2025 και ανέβηκε γρήγορα στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών αγγλόφωνων σειρών του Netflix. Η πρώτη σεζόν παραμένει στην κορυφή ως η πιο δημοφιλής σειρά της πλατφόρμας.

Στο καστ της τρίτης σεζόν επιστρέφουν οι Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley και Fred Armisen. Η προσθήκη της Eva Green αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη νέα δραματική κατεύθυνση της σειράς.

