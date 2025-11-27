MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Screen News 27.11.2025

Ο James Cameron ζητά τον αποκλεισμό των ταινιών του Netflix από τα Όσκαρ

Ο James Cameron θεωρεί ότι τα βραβεία έχουνι απομακρυνθεί από τον κινηματογραφικό τους χαρακτήρα και προτείνει αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή παραγωγών streaming
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του τρίτου μέρους της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας Avatar, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου, ο James Cameron επανέρχεται στο δημόσιο προσκήνιο με σφοδρή κριτική προς τα Όσκαρ και τις συνθήκες συμμετοχής των ταινιών στο κορυφαίο κινηματογραφικό θεσμό. Μιλώντας στο podcast The Town του δημοσιογράφου Matthew Belloni, ο βραβευμένος σκηνοθέτης εξέφρασε έντονη ενόχληση για την παρουσία ταινιών του Netflix στη λίστα των υποψηφιοτήτων, παρότι προβάλλονται σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών.

Όπως τόνισε ο James Cameron, «ένα φιλμ πρέπει να είναι φτιαγμένο για τον κινηματογράφο και να προορίζεται για τη μεγάλη οθόνη, αλλιώς τα Όσκαρ χάνουν το νόημά τους». Ο σκηνοθέτης δεν δίστασε να δηλώσει ότι η τελετή έχει «ξεπέσει» και ότι «το βρίσκει απαράδεκτο» να ανταγωνίζονται παραγωγές που, όπως είπε, κυκλοφορούν στις αίθουσες μόνο για μικρό χρονικό διάστημα με στόχο την επιλεξιμότητα στις υποψηφιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών

Ο James Cameron πρότεινε συγκεκριμένα ότι οι παραγωγές streaming «θα έπρεπε να επιτρέπεται να διαγωνίζονται μόνο αν προβάλλονται σε τουλάχιστον 2000 αίθουσες για έναν μήνα».  Ο James Cameron χαρακτήρισε το ισχύον σύστημα «σάπιο μέχρι τον πυρήνα», υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται τα κενά κανονισμών. Επισημαίνει πως «βγάζουν μια ταινία για μια εβδομάδα σε λίγες αίθουσες και έτσι εξασφαλίζουν την υποψηφιότητα». Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής, κατά την άποψή του, υπονομεύουν τον ρόλο των Όσκαρ ως βραβείων που στηρίζονται στην κινηματογραφική εμπειρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την τελευταία δεκαετία, η συγκεκριμένη διαδικασία επέτρεψε στο Netflix να συγκεντρώσει 170 υποψηφιότητες, από τις οποίες 26 κατέληξαν σε νίκες. Ανάμεσα στις πιο προβεβλημένες συμμετοχές του βρίσκονται τα «Roma», «The Power of the Dog», «The Irishman» και «Emilia Perez», χωρίς καμία από αυτές να έχει κατακτήσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στις 16 Μαρτίου 2026 η πλατφόρμα θα επιστρέψει και πάλι στη διεκδίκηση με το «Train Dreams», που θεωρείται από πολλούς φαβορί, κάτι που όπως φαίνεται συνεχίζει να προκαλεί την έντονη αντίδραση του James Cameron. Ανεξαρτήτως των διαφωνιών, η συζήτηση που άνοιξε ο σκηνοθέτης αγγίζει έναν από τους πιο κρίσιμους προβληματισμούς της εποχής, καθώς η βιομηχανία καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τις πλατφόρμες streaming και τον ρόλο που πρέπει να διατηρήσουν τα κινηματογραφικά βραβεία στην εποχή της ψηφιακής κυριαρχίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Diamond Mode: Η Miley Cyrus λάμπει στο νέο επικό τραγούδι της για το Avatar: Fire and Ash

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
James Cameron netflix Οσκαρ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

27.11.2025
Επόμενο
Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

27.11.2025

Δες επίσης

Madame Web: Η νέα υπερηρωική ταινία με την Dakota Johnson που σαρώνει στο Netflix
Cinema

Madame Web: Η νέα υπερηρωική ταινία με την Dakota Johnson που σαρώνει στο Netflix

27.11.2025
Meghan Markle: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «With Love, Meghan: Holiday Celebration» στο Netflix
Cinema

Meghan Markle: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «With Love, Meghan: Holiday Celebration» στο Netflix

26.11.2025
Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο
Cinema

Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

26.11.2025
Morgan Freeman: «Το Όσκαρ δεν με άλλαξε, αργά ή γρήγορα θα το κέρδιζα»
Cinema

Morgan Freeman: «Το Όσκαρ δεν με άλλαξε, αργά ή γρήγορα θα το κέρδιζα»

26.11.2025
Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026
Cinema

Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

25.11.2025
Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars
Cinema

Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

25.11.2025
Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA
Cinema

Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

25.11.2025
CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα
Cinema

CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

25.11.2025
Η Emma Stone αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε στον Γιώργο Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία Bugonia
Cinema

Η Emma Stone αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε στον Γιώργο Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία Bugonia

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα