Ο James Cameron ζητά τον αποκλεισμό των ταινιών του Netflix από τα Όσκαρ

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του τρίτου μέρους της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας Avatar, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου, ο James Cameron επανέρχεται στο δημόσιο προσκήνιο με σφοδρή κριτική προς τα Όσκαρ και τις συνθήκες συμμετοχής των ταινιών στο κορυφαίο κινηματογραφικό θεσμό. Μιλώντας στο podcast The Town του δημοσιογράφου Matthew Belloni, ο βραβευμένος σκηνοθέτης εξέφρασε έντονη ενόχληση για την παρουσία ταινιών του Netflix στη λίστα των υποψηφιοτήτων, παρότι προβάλλονται σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών.

Όπως τόνισε ο James Cameron, «ένα φιλμ πρέπει να είναι φτιαγμένο για τον κινηματογράφο και να προορίζεται για τη μεγάλη οθόνη, αλλιώς τα Όσκαρ χάνουν το νόημά τους». Ο σκηνοθέτης δεν δίστασε να δηλώσει ότι η τελετή έχει «ξεπέσει» και ότι «το βρίσκει απαράδεκτο» να ανταγωνίζονται παραγωγές που, όπως είπε, κυκλοφορούν στις αίθουσες μόνο για μικρό χρονικό διάστημα με στόχο την επιλεξιμότητα στις υποψηφιότητες.

Ο James Cameron πρότεινε συγκεκριμένα ότι οι παραγωγές streaming «θα έπρεπε να επιτρέπεται να διαγωνίζονται μόνο αν προβάλλονται σε τουλάχιστον 2000 αίθουσες για έναν μήνα». Ο James Cameron χαρακτήρισε το ισχύον σύστημα «σάπιο μέχρι τον πυρήνα», υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται τα κενά κανονισμών. Επισημαίνει πως «βγάζουν μια ταινία για μια εβδομάδα σε λίγες αίθουσες και έτσι εξασφαλίζουν την υποψηφιότητα». Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής, κατά την άποψή του, υπονομεύουν τον ρόλο των Όσκαρ ως βραβείων που στηρίζονται στην κινηματογραφική εμπειρία.

Την τελευταία δεκαετία, η συγκεκριμένη διαδικασία επέτρεψε στο Netflix να συγκεντρώσει 170 υποψηφιότητες, από τις οποίες 26 κατέληξαν σε νίκες. Ανάμεσα στις πιο προβεβλημένες συμμετοχές του βρίσκονται τα «Roma», «The Power of the Dog», «The Irishman» και «Emilia Perez», χωρίς καμία από αυτές να έχει κατακτήσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στις 16 Μαρτίου 2026 η πλατφόρμα θα επιστρέψει και πάλι στη διεκδίκηση με το «Train Dreams», που θεωρείται από πολλούς φαβορί, κάτι που όπως φαίνεται συνεχίζει να προκαλεί την έντονη αντίδραση του James Cameron. Ανεξαρτήτως των διαφωνιών, η συζήτηση που άνοιξε ο σκηνοθέτης αγγίζει έναν από τους πιο κρίσιμους προβληματισμούς της εποχής, καθώς η βιομηχανία καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τις πλατφόρμες streaming και τον ρόλο που πρέπει να διατηρήσουν τα κινηματογραφικά βραβεία στην εποχή της ψηφιακής κυριαρχίας.

