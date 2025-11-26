Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, εντυπωσίασε στην πρόβα της για το MadWalk 2025 by Three Cents, λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Το closing act της βραδιάς ανήκε δικαιωματικά στη Loreen, η οποία παρέδωσε μια εμφάνιση που δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο της ως δύο φορές νικήτρια της Eurovision. Η Σουηδέζα superstar κατέλαβε τη σκηνή με μια δύναμη σχεδόν τελετουργική, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και έντασης.

Με signature κινησιολογία, υποβλητικό βλέμμα και σκηνική παρουσία που αγγίζει το εικαστικό, η Loreen παρουσίασε τα δύο τραγούδια της, το παγκόσμιο hit «Tattoo» και το αισθησιακά σκοτεινό «Is It Love». Η εκτέλεση ήταν απόλυτα μελετημένη, με κάθε κίνηση να λειτουργεί σαν μέρος ενός art-driven performance που συνδυάζει ήχο, φως και μόδα σε ένα ενιαίο δυναμικό σύνολο. Η σκηνή έμοιαζε να «αναπνέει» μαζί της, με φωτισμούς και ατμόσφαιρα χτισμένα στην ακρίβεια του δευτερολέπτου.

Η εμφάνισή της ήταν καθηλωτική, ένα closing act σχεδιασμένο για να αφήσει αποτύπωμα. Aπέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στην κορυφή των πιο εντυπωσιακών live performers παγκοσμίως, μια καλλιτέχνιδα που μετατρέπει τη μουσική σε τελετουργία και τη σκηνή σε χώρο συναισθηματικής έκρηξης.

Ήταν ένα φινάλε που συνδύασε δύναμη, αισθητική και καθαρή καλλιτεχνικότητα, κλείνοντας τη βραδιά με τον πιο καθηλωτικό τρόπο.

