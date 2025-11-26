Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan ολοκλήρωσαν τις πρόβες με εντυπωσιακή αρμονία, δημιουργώντας ένα act που υπόσχεται να καθηλώσει

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Το τριπλό act των Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan παρουσιάστηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές και concept-driven στιγμές της βραδιάς, συνδυάζοντας μόδα, μουσική και θεατρικότητα σε ένα ενιαίο, επιβλητικό performance. Το όραμα του σχεδιαστή συνάντησε την dark-electronic ταυτότητα των Yucatan και τη δραματική φωνή της Katerina Duska, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα εμπνευσμένο από το glam rock των ’70s και την unapologetic θηλυκότητα.

Στη σκηνή, το mashup των «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)» λειτούργησε ως ηχητική ραχοκοκαλιά του act, με το επιθετικό dance στοιχείο να δίνει στο runway τον ακριβή ρυθμό που χρειαζόταν. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε απόλυτα συγχρονισμένη με τα μοντέλα, με ερμηνεία και κίνηση που έμοιαζαν να έχουν σχεδιαστεί για να συνομιλούν με τη ροή της πασαρέλας. Η παρουσία της απέκτησε ένταση, απόλυτα εναρμονισμένη με τη θεατρικότητα της συλλογής «ShowGirls» του σχεδιαστή.

Οι δημιουργίες του σχεδιαστή, γεμάτες λάμψη, όγκο και high-impact λεπτομέρειες, έδωσαν στο performance τη δική τους οπτική «έκρηξη», μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πολυεπίπεδο στιλιστικό παζλ. Η σύμπραξη μόδας και μουσικής εξελίχθηκε σε ένα αισθητικά άρτιο, ολοκληρωμένο act που θύμιζε καλλιτεχνική εγκατάσταση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια στιγμή που ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα, τη σκηνική δύναμη και την fashion-forward αφήγηση που δημιούργησε. Ένα act που έδειξε πως όταν τρία τόσο ισχυρά καλλιτεχνικά σύμπαντα συναντιούνται, η σκηνή μεταμορφώνεται, και το κοινό μεταφέρεται σε έναν κόσμο όπου το performance γίνεται καθαρή τέχνη.

