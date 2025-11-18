Screen News 18.11.2025

Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα

Η νέα συνέχεια του έπους του James Cameron έρχεται με τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο franchise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Avatar: Fire and Ash» ξεκινά με μία πληροφορία που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Η νέα συνέχεια του έπους του James Cameron έρχεται με τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο franchise. Η ταινία ολοκληρώνεται στις 3 ώρες και 15 λεπτά, ξεπερνώντας, έστω και οριακά, το «Avatar: The Way of Water». Παρότι η διαφορά είναι μικρή, το γεγονός ότι το νέο κεφάλαιο παραμένει πάνω από το όριο των τριών ωρών επιβεβαιώνει πως ο James Cameron εξακολουθεί να υπηρετεί ένα κινηματογραφικό σύμπαν που απαιτεί χρόνο για να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα.

Η μεγάλη διάρκεια είχε πυροδοτήσει ήδη από την ανακοίνωση της ταινίας πληθώρα φημολογίας, μεταξύ των οποίων και ο μύθος περί εννιάωρης εκδοχής. Ο James Cameron έσπευσε να αποσαφηνίσει την κατάσταση σε συνέντευξή του στο Temple of Geek, εξηγώντας πως τέτοιο πρώτο μοντάζ δεν υπήρξε ποτέ και ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αφορούσε το συνολικό υλικό που γυρίστηκε για τις ταινίες τρία έως πέντε.

Παρά τις δημόσιες ενστάσεις του απέναντι στις υπερβολικά μεγάλες σε διάρκεια ταινίες, ο James Cameron δεν έχει κρύψει ότι θεωρεί την έκταση των ταινιών του «Avatar» αναγκαία για τη σωστή ανάπτυξη της ιστορίας. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει, με μια δόση χαρακτηριστικής ειρωνείας, ότι οι θεατές μπορούν να φύγουν «όποτε θέλουν» για την τουαλέτα, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσα έχασαν όταν επιστρέψουν για επόμενη προβολή. Η προσέγγιση αυτή είχε αποτέλεσμα, αφού το «Avatar: The Way of Water» ξεπέρασε τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επαναφέροντας το franchise στην κορυφή των εισπράξεων.

Με προϋπολογισμό που υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, το «Avatar: Fire and Ash» κινείται ελαφρώς πιο συγκρατημένα σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ο James Cameron φαίνεται για ακόμη μία φορά να επενδύει στη δύναμη του θεάματος και στην πεποίθηση ότι το κοινό θα θελήσει να επιστρέψει στην Πανδώρα. Το ερώτημα είναι αν η τρίτη περιπέτεια του Jake Sulley, με τον Sam Worthington στον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα καταφέρει να αναπαράγει την επιτυχία των προηγούμενων ταινιών ή αν το franchise θα αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

Το «Avatar: Fire and Ash» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, οι δύο πρώτες ταινίες της σειράς παραμένουν διαθέσιμες στο Disney Plus για όσους επιθυμούν να επανασυνδεθούν με το σύμπαν της Πανδώρας πριν από την άφιξη του νέου κεφαλαίου.

