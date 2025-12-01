MadWalk 2025 by Three Cents
Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

Τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Melania έδωσαν χαρακτήρα και γιορτινή διάθεση σε ένα διαχρονικά κομψό σύνολο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο έγινε αμέσως γιορτινή με την άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου, και φυσικά η Melania Trump ήταν εκεί για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορτών. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα κομψό, προσεγμένο σύνολο που συνδύαζε διαχρονικότητα και σύγχρονη αισθητική, δείχνοντας ότι η μόδα μπορεί να συνυπάρχει με την επίσημη γιορτινή στιγμή.

Η 55χρονη Melania επέλεξε ένα λευκό παλτό από τον γαλλικό οίκο Dior, ακριβώς στο μινιμαλιστικό και κομψό ύφος που τη χαρακτηρίζει. Το λευκό παλτό απέκτησε μια γιορτινή νότα χάρη στα εντυπωσιακά κόκκινα δερμάτινα γάντια που επέλεξε, ενώ οι γόβες της Manolo Blahnik με ταρτάν μοτίβο έδωσαν έναν παιχνιδιάρικο και μοντέρνο τόνο, σε πλήρη αρμονία με τις φετινές τάσεις της μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα κόκκινα δερμάτινα γάντια δεν ήταν απλώς μια στιλιστική λεπτομέρεια, αλλά ένα δυναμικό statement. Φέτος, τα δερμάτινα γάντια κυριαρχούν στα runway shows μεγάλων οίκων όπως Saint Laurent, Givenchy και Bottega Veneta, αλλά και στις street style εμφανίσεις από Παρίσι μέχρι Μιλάνο. Προσθέτουν αίσθηση πολυτέλειας, old money αισθητική και μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμα και το πιο απλό outfit, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν από το κρύο χωρίς να θυσιάζουν το στιλ. Το έντονο κόκκινο δίνει ένταση και μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν vintage διάθεση που συνδυάζεται άψογα με ουδέτερα χρώματα όπως λευκό, μαύρο, μπεζ ή γκρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Melania Trump επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται fashion icon, επιλέγει τάσεις που αγαπά και τις εντάσσει στο προσωπικό της στιλ, πάντα διακριτικά και κομψά. Το παράδειγμά της δείχνει ότι πολλές φορές η διαφορά σε ένα σύνολο δεν κρύβεται στην πολυπλοκότητα, αλλά στη σωστή λεπτομέρεια. Ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια σε έντονο χρώμα μπορεί να μετατρέψει το πιο απλό χειμερινό look σε μια στιλάτη, γιορτινή εμφάνιση.

Με αυτό το look, η Melania Trump κατάφερε να συνδυάσει κομψότητα, διαχρονικότητα και φετινές τάσεις, θυμίζοντας σε όλους ότι τα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο μπορούν να είναι τόσο γιορτινά όσο και στιλάτα.

