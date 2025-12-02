MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Εκπομπές Mad TV 02.12.2025

Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

Η Χρυσούλα Συνιώλα, Communication Manager του Μουσείου Μαρίας Κάλλας, μιλά στο Talk to MAD για τη νέα εποχή και τα σχέδια που έρχονται
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Χρυσούλα Συνιώλα, Communication Manager του Μουσείου Μαρίας Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, για μια συζήτηση γεμάτη πολιτισμό, μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η καλεσμένη μίλησε για τη φιλοσοφία και τις δράσεις του μουσείου, που κλείνει φέτος μόλις δύο χρόνια λειτουργίας στο κέντρο της Αθήνας. Όπως ανέφερε: «Tο μουσείο είναι πολύ ανεξάρτητο. Είναι ένα μουσείο που μπορεί κάποιος να γνωρίσει τη Μαρία Κάλλας και να κάνει μια εισαγωγή στον κόσμο της όπερας γενικότερα». Η ξενάγηση ξεκινά στον δεύτερο όροφο με σκηνικές αποτυπώσεις από αγαπημένες όπερες της ντίβας, ενώ στον πρώτο όροφο εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα, συνεντεύξεις, κοστούμια και επιστολές που αποτυπώνουν την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

talk_to_mad

Διάβασε επίσης: Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»

Με αφορμή τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας, ανέφερε: «Ήταν μια καλλιτέχνιδα και άνθρωπος-σύμβολο. Δημιουργική, εξωστρεφής, με έναν τρόπο που ένωσε το κοινό». Το μουσείο γιορτάζει στις 5 Δεκεμβρίου με ένα μοναδικό street party: DJ set με groovy, disco και funk ήχους από τον Μιχάλη Καμάκα και ένα signature cocktail με βάση τη μαστίχα, ειδικά αφιερωμένο στη μεγάλη ντίβα της όπερας.

Η επικοινωνία μεταξύ μουσικής, τέχνης και καθημερινότητας είναι κεντρική στο μουσείο: «Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε με όλες μας τις δράσεις να φέρνουμε αυτή τη σύνδεση της καθημερινότητας με τον πολιτισμό», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η εκδήλωση αποτελεί μια από τις πιο εξωστρεφείς δράσεις τους μέσα στη χρονιά.

Τόνισε ακόμη τη σημασία της προσβασιμότητας: «Στις 2 Δεκεμβρίου θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος, οπότε κάποιος μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο δωρεάν και να μάθει για τη Μαρία Κάλλας». Επισήμανε τη χαρά που προσφέρει η επαφή με διαφορετικά κοινά, από οικογένειες και παιδιά μέχρι φοιτητές και νέους: «Βλέπουμε όλο και περισσότερο νέο κόσμο να έρχεται. Θέλουν να μάθουν για τη Μαρία Κάλλας, γιατί νιώθουν ότι υπάρχει μια σχέση που μπορεί να τους εμπνεύσει».

Για τη διαχείριση της κληρονομιάς μιας τόσο σημαντικής προσωπικότητας, παραδέχθηκε: «Το όνομα είναι μεγάλο, η κληρονομιά είναι βαριά, αλλά αυτό είναι μεγάλο κίνητρο, ώστε να αντιμετωπίσουμε το έργο αυτής της καλλιτέχνιδος με σεβασμό, αλλά και φαντασία και δημιουργικότητα».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση για πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του πάρτι, τόσο στο μουσείο όσο και στο street party, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μουσική, ποτά και ειδικές εκθέσεις αντικειμένων, με μειωμένη είσοδο για να ζήσουν πλήρως την εμπειρία του Μουσείου Μαρίας Κάλλας.

Διάβασε επίσης: Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Talk To Mad Μαρία Κάλλας Μουσείο Μαρία Κάλλας Χρυσούλα Συνιώλα
