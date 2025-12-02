MadWalk 2025 by Three Cents
Beauty 02.12.2025

Το απλό trick με το ρουζ για ανασηκωμένα ζυγωματικά που λατρεύουν οι makeup artists

Ένα κόλπο που αλλάζει το παιχνίδι του μακιγιάζ, φωτίζει την επιδερμίδα και χαρίζει φρεσκάδα και νεανική ζωντάνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ρουζ δεν είναι απλώς ένα χρώμα που προστίθεται στο πρόσωπο. Είναι το μυστικό εργαλείο που μπορεί να δώσει φρεσκάδα, ζωντάνια και μια αίσθηση ξεκούρασης, μεταμορφώνοντας το βλέμμα και αναδεικνύοντας τα ζυγωματικά με έναν τρόπο που φωτίζει ολόκληρο το πρόσωπο. Όταν εφαρμοστεί στρατηγικά, με ανοδικές κινήσεις από τα ζυγωματικά προς τους κροτάφους, ανοίγει τα μάτια, ανασηκώνει τα χαρακτηριστικά και χαρίζει ένα φυσικό lifting effect που διαρκεί, χωρίς να κατεβαίνει όταν το πρόσωπο είναι σε ηρεμία.

Η σωστή τοποθέτηση στα υψηλότερα σημεία των ζυγωματικών και η ομαλή ανάμειξη προς τους κροτάφους προσφέρουν μια αίσθηση γεμάτου, φωτεινού και νεανικού προσώπου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει ταυτόχρονα φυσικό και εκλεπτυσμένο.

Διάβασε επίσης: Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

Η τεχνική εφαρμογής μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλά οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο, τις ανοδικές, ταμποναριστές κινήσεις. Οι μικρές κουκίδες ρουζ στα ζυγωματικά ή η εφαρμογή σε σχήμα L που αγκαλιάζει το μάγουλο προσφέρουν άμεσο εφέ lifting και ανανέωση του προσώπου, ενώ οι ανοδικές κινήσεις εξασφαλίζουν ότι το χρώμα δεν «τραβάει» προς τα κάτω.

@sweastyle Blush hack for better makeup Makeup: @SHEGLAM Liquid Fam Festival Glow Set in shade Love Cake & Vanilla Frost #BlushHack #MakeupHack #SHEGLAM #SHEGLAMLiquidfam #SHEGLAMHolidayset #Makeup #SHEGLAMBlush ♬ original sound – SweaStyle

Η τεχνική των τριών σημείων δημιουργεί μια διαγώνια γραμμή ανόρθωσης, ξεκινώντας από το υψηλότερο σημείο κοντά στη μύτη, προχωρώντας προς τους κροτάφους και καταλήγοντας στα ζυγωματικά, χαρίζοντας ένα sculpted και φωτεινό αποτέλεσμα. Οι κινήσεις αυτές ενισχύονται όταν συνδυάζονται κρεμώδεις και σε υφές σκόνη, οι οποίες προσδίδουν διάσταση, ένταση και φρεσκάδα, κρατώντας παράλληλα τη φυσικότητα του look.

Μια ακόμη εξελιγμένη τεχνική είναι το λεγόμενο L-shaped ρουζ, όπου οι δάχτυλοι σχηματίζουν το γράμμα L για να καθοδηγήσουν την ακριβή περιοχή εφαρμογής και να ενισχύσουν το lifting effect. Η ανάμειξη γίνεται πάντα προς τα πάνω, αναδεικνύοντας τα ζυγωματικά και φωτίζοντας την επιδερμίδα.

Διάβασε επίσης: 5 βήματα για αψεγάδιαστο glass skin χωρίς φίλτρα

