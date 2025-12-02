MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»

Σίσσυ Χρηστίδου συνέντευξη
Η παρουσιάστρια μίλησε για τα σχόλια που δέχθηκε αναφορικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά και για τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, «Anestea The Podcast» που θα προβληθεί σήμερα, 2 Δεκεμβρίου στις 18:00. Στην εν λόγω συζήτηση, η παρουσιάστρια άγγιξε θέματα που την πλήγωσαν βαθιά τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας για τα σχόλια που δέχθηκε αναφορικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά και για τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Πέρασα μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιδράσεις, αρνητικές σε σχέση με την εικόνα μου. Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου. Κάνω emotional eating», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

Σε άλλο κομμάτι της συνέντευξης η ίδια μιλάει και για το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως δηλαδή την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα», είπε χαρακτηριστικά. Στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, η παρουσιάστρια αναφέρει επίσης: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο ήξερα».

Σίσσυ Χρηστίδου

Παράλληλα, αποκαλύπτει αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα και τι πραγματικά συμβαίνει στην προσωπική της ζωή, από το αν έχει ερωτευτεί ξανά, μέχρι το πόσο… επικίνδυνη είναι στο love bombing! 

@anestisevangelopoulos ΑΥΡΙΟ 18:00 @sissychristidou x @anesteathepodcast ! Ήθελα πολύ να τη γνωρίσω και μιλήσαμε για όλα .. Για τα αρνητικά σχόλια γύρω από την ανανεωμένη εικόνα της, τη μάχη που δίνει με το φαγητό όταν η ίδια πιέζεται ψυχολογικά..έχει κάνει πλαστική; Ανοίγει για πρώτη φορά όλο το παρασκήνιο του διαζυγίου: ο θυμός, οι πληγές, η δικαστική διαμάχη και η στιγμή που ένιωσε να πέφτει από τα σύννεφα. Είναι ερωτευμένη σήμερα ; Πως βλέπει τη φετινή σεζόν στην τηλεόραση; Τι πραγματικά συμβαίνει με τον Γιώργο Λιάγκα και πού βλέπει η ίδια την επόμενη σελίδα της πορείας της; Είναι η Σίσσυ που δεν φοβάται πια να πει τι την πλήγωσε, τι την άλλαξε και τι τη δυνάμωσε. Αύριο στις 18:00 στο YouTube. Περιμένω τα σχόλια σου #viral #fyp #greektiktok #anesteathepodcast #teawithanestea ♬ original sound – anestisevangelopoulos

Διάβασε επίσης: Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
εμφάνιση Θοδωρής Μαραντίδης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σίσσυ Χρηστίδου συνέντευξη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025
Επόμενο
Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

02.12.2025

Δες επίσης

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

02.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»

02.12.2025
Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»
Celeb News

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

02.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025
H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025
Celeb News

H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

02.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

02.12.2025
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram
Celeb News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

02.12.2025
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου
Celeb News

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο
Celeb News

Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων