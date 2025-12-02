Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»

Η παρουσιάστρια μίλησε για τα σχόλια που δέχθηκε αναφορικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά και για τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη

Σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, «Anestea The Podcast» που θα προβληθεί σήμερα, 2 Δεκεμβρίου στις 18:00. Στην εν λόγω συζήτηση, η παρουσιάστρια άγγιξε θέματα που την πλήγωσαν βαθιά τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας για τα σχόλια που δέχθηκε αναφορικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά και για τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Πέρασα μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιδράσεις, αρνητικές σε σχέση με την εικόνα μου. Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου. Κάνω emotional eating», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

Σε άλλο κομμάτι της συνέντευξης η ίδια μιλάει και για το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως δηλαδή την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα», είπε χαρακτηριστικά. Στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, η παρουσιάστρια αναφέρει επίσης: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο ήξερα».

Παράλληλα, αποκαλύπτει αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα και τι πραγματικά συμβαίνει στην προσωπική της ζωή, από το αν έχει ερωτευτεί ξανά, μέχρι το πόσο… επικίνδυνη είναι στο love bombing!

#fyp #greektiktok #anesteathepodcast #teawithanestea ♬ original sound – anestisevangelopoulos @anestisevangelopoulos ΑΥΡΙΟ 18:00 @sissychristidou x @anesteathepodcast ! Ήθελα πολύ να τη γνωρίσω και μιλήσαμε για όλα .. Για τα αρνητικά σχόλια γύρω από την ανανεωμένη εικόνα της, τη μάχη που δίνει με το φαγητό όταν η ίδια πιέζεται ψυχολογικά..έχει κάνει πλαστική; Ανοίγει για πρώτη φορά όλο το παρασκήνιο του διαζυγίου: ο θυμός, οι πληγές, η δικαστική διαμάχη και η στιγμή που ένιωσε να πέφτει από τα σύννεφα. Είναι ερωτευμένη σήμερα ; Πως βλέπει τη φετινή σεζόν στην τηλεόραση; Τι πραγματικά συμβαίνει με τον Γιώργο Λιάγκα και πού βλέπει η ίδια την επόμενη σελίδα της πορείας της; Είναι η Σίσσυ που δεν φοβάται πια να πει τι την πλήγωσε, τι την άλλαξε και τι τη δυνάμωσε. Αύριο στις 18:00 στο YouTube. Περιμένω τα σχόλια σου #viral

Διάβασε επίσης: Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες

Δες κι αυτό…