Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και αρμονικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz και ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο με τη γέννηση του γιου τους, του μικρού Βασίλη. Από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή τους, ο μικρός έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητά τους, γεμίζοντάς την χαρά, γέλια και αμέτρητες στιγμές τρυφερότητας.

Παρότι το ζευγάρι επιλέγει να κρατά τη σχέση και την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρύβει την περηφάνια του για τον νέο του ρόλο στη ζωή: αυτόν του γονιού. Έτσι, μοιράζονται πού και πού κάποιες στιγμές αγαλλίασης και χαράς με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Πρόσφατα, η οικογένεια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή, sold out συναυλία στο Barclays Center. Μαζί του ταξίδεψαν η Αλεξάνδρα Νίκα και φυσικά ο μικρός Βασίλης, κάνοντας το επαγγελματικό του ταξίδι να αποκτήσει και οικογενειακή, συναισθηματική διάσταση.

Το highlight του ταξιδιού δεν ήταν άλλο από τη μοναδική μπλούζα που ετοίμασε η Αλεξάνδρα Νίκα για τον μικρό Βασίλη. Στην πλάτη της αναγραφόταν το «Αργυρός» με μεγάλα γράμματα, ένα γλυκό και παιχνιδιάρικο «νέο look» που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Ο Βασίλης φόρεσε τη φανέλα του μπαμπά του με περηφάνια, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα και «κλέβοντας» πολλή από τη λάμψη της βραδιάς.

Και οι τρυφερές οικογενειακές στιγμές δεν σταματούν εκεί. Πριν από λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο στο οποίο ο μικρός Βασίλης κάνει τα πρώτα του βήματα, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της. Το βίντεο αυτό γέμισε τον λογαριασμό της με σχόλια και ευχές, καθώς οι followers παρακολούθησαν με χαρά ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα της οικογένειας.

