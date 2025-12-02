MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

goulding_miller
Η Ellie Goulding και η Sienna Miller έκλεψαν την παράσταση στα Fashion Awards 2025, ανακοινώνοντας τις εγκυμοσύνες τους μέσα από δύο εντυπωσιακές red carpet εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Royal Albert Hall στο Λονδίνο γέμισε λάμψη, συγκίνηση και υψηλή αισθητική το βράδυ των Fashion Awards 2025, μιας διοργάνωσης όπου η μόδα συναντά την τέχνη και οι παγκόσμιες προσωπικότητες γιορτάζουν τη δημιουργικότητα. Η φετινή τελετή αποδείχθηκε ακόμη πιο συναρπαστική, καθώς δύο από τις πιο αγαπημένες γυναίκες της διεθνούς showbiz, η Ellie Goulding και η Sienna Miller, αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στο κόκκινο χαλί, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους και τα φλας των φωτογράφων άφωνους.

Σε μια βραδιά όπου οι λαμπεροί σχεδιαστές, οι τολμηρές δημιουργίες και οι εκθαμβωτικές παρουσίες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, τα χαμόγελα και η λάμψη των δύο σταρ κατάφεραν να κλέψουν πραγματικά την παράσταση. Με χάρη και αυτοπεποίθηση, οι Goulding και Miller επέλεξαν να μοιραστούν με τον κόσμο τις χαρμόσυνες ειδήσεις τους μέσα από δύο εμφανίσεις που συνδύαζαν κομψότητα, θηλυκότητα και συναίσθημα.

ellie_goulding_fashion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

Η Ellie Goulding επέστρεψε στο κόκκινο χαλί πιο λαμπερή από ποτέ, αποκαλύπτοντας πως περιμένει το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της, Beau Minniear. Με ένα αποκαλυπτικό μαύρο crop top που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την απλότητα και τη δύναμη του look της.

Αν και επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Beau Minniear μόλις τον Σεπτέμβριο, πηγές είχαν ήδη αναφέρει ότι το ζευγάρι ζει μια τρυφερή και έντονη περίοδο. Η τραγουδίστρια είναι ήδη μητέρα ενός τετράχρονου παιδιού, του Arthur, με τον πρώην σύζυγό της Caspar Jopling, και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας με ενθουσιασμό και αγάπη.

ellie_gouding_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Sienna Miller ενσάρκωσε την απόλυτη θηλυκότητα και κομψότητα στην εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας πως περιμένει το τρίτο της παιδί. Η ηθοποιός επέλεξε μια διάφανη λευκή δημιουργία Givenchy που αγκάλιαζε το σώμα της και ανέδειξε με κομψό τρόπο τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η άφιξή της στο κόκκινο χαλί ήταν ένα από τα highlights της βραδιάς, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν κάθε της κίνηση.

Η Sienna Miller είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών, της 23 μηνών κόρης της με τον σύντροφό της Oli Green, και της 13χρονης Marlowe από τη σχέση της με τον Tom Sturridge. Αν και χρόνια fashion icon, η φετινή της εμφάνιση ξεχώρισε όχι μόνο για την αισθητική της τόλμη, αλλά και για τη ζεστασιά και τη γνησιότητα που εξέπεμπε.

sienna_miller_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, οι δύο τους απέδειξαν πως η μόδα γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν συνοδεύεται από ανθρώπινες στιγμές, και οι στιγμές αυτές ήταν, αδιαμφισβήτητα, το πιο συγκινητικό fashion statement της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ellie Goulding Fashion Awards Sienna Miller ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΓΚΥΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

02.12.2025
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025

Δες επίσης

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

02.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»

02.12.2025
Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»
Celeb News

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

02.12.2025
Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»

02.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

02.12.2025
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram
Celeb News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

02.12.2025
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου
Celeb News

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο
Celeb News

Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων