H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

Η Ellie Goulding και η Sienna Miller έκλεψαν την παράσταση στα Fashion Awards 2025, ανακοινώνοντας τις εγκυμοσύνες τους μέσα από δύο εντυπωσιακές red carpet εμφανίσεις

Το Royal Albert Hall στο Λονδίνο γέμισε λάμψη, συγκίνηση και υψηλή αισθητική το βράδυ των Fashion Awards 2025, μιας διοργάνωσης όπου η μόδα συναντά την τέχνη και οι παγκόσμιες προσωπικότητες γιορτάζουν τη δημιουργικότητα. Η φετινή τελετή αποδείχθηκε ακόμη πιο συναρπαστική, καθώς δύο από τις πιο αγαπημένες γυναίκες της διεθνούς showbiz, η Ellie Goulding και η Sienna Miller, αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στο κόκκινο χαλί, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους και τα φλας των φωτογράφων άφωνους.

Σε μια βραδιά όπου οι λαμπεροί σχεδιαστές, οι τολμηρές δημιουργίες και οι εκθαμβωτικές παρουσίες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, τα χαμόγελα και η λάμψη των δύο σταρ κατάφεραν να κλέψουν πραγματικά την παράσταση. Με χάρη και αυτοπεποίθηση, οι Goulding και Miller επέλεξαν να μοιραστούν με τον κόσμο τις χαρμόσυνες ειδήσεις τους μέσα από δύο εμφανίσεις που συνδύαζαν κομψότητα, θηλυκότητα και συναίσθημα.

Η Ellie Goulding επέστρεψε στο κόκκινο χαλί πιο λαμπερή από ποτέ, αποκαλύπτοντας πως περιμένει το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της, Beau Minniear. Με ένα αποκαλυπτικό μαύρο crop top που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την απλότητα και τη δύναμη του look της.

Αν και επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Beau Minniear μόλις τον Σεπτέμβριο, πηγές είχαν ήδη αναφέρει ότι το ζευγάρι ζει μια τρυφερή και έντονη περίοδο. Η τραγουδίστρια είναι ήδη μητέρα ενός τετράχρονου παιδιού, του Arthur, με τον πρώην σύζυγό της Caspar Jopling, και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας με ενθουσιασμό και αγάπη.

Η Sienna Miller ενσάρκωσε την απόλυτη θηλυκότητα και κομψότητα στην εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας πως περιμένει το τρίτο της παιδί. Η ηθοποιός επέλεξε μια διάφανη λευκή δημιουργία Givenchy που αγκάλιαζε το σώμα της και ανέδειξε με κομψό τρόπο τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η άφιξή της στο κόκκινο χαλί ήταν ένα από τα highlights της βραδιάς, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν κάθε της κίνηση.

Η Sienna Miller είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών, της 23 μηνών κόρης της με τον σύντροφό της Oli Green, και της 13χρονης Marlowe από τη σχέση της με τον Tom Sturridge. Αν και χρόνια fashion icon, η φετινή της εμφάνιση ξεχώρισε όχι μόνο για την αισθητική της τόλμη, αλλά και για τη ζεστασιά και τη γνησιότητα που εξέπεμπε.

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, οι δύο τους απέδειξαν πως η μόδα γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν συνοδεύεται από ανθρώπινες στιγμές, και οι στιγμές αυτές ήταν, αδιαμφισβήτητα, το πιο συγκινητικό fashion statement της χρονιάς.

