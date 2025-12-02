MadWalk 2025 by Three Cents
Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

Η 21χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει ότι εγκατέλειψε το καλλιτεχνικό της όνομα και εξηγεί πώς κατέληξε στο νέο της πλήρες ονοματεπώνυμο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Millie Bobby Brown επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει σε αλλαγή ονόματος, εδώ και πάνω από έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον Jake Bongiovi. Η 21χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Stranger Things», αποκάλυψε ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο συστήθηκε στο κοινό. Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από συνέντευξη στο VT, όπου ο στενός της φίλος και συμπρωταγωνιστής Noah Schnapp κλήθηκε να πει το πλήρες όνομά της. Ο Noah Schnapp έκανε αρκετές λανθασμένες προσπάθειες, αρχίζοντας από το «Millie Bonnie Brown», μέχρι η ηθοποιός να τον διορθώσει εξηγώντας ότι έχει αλλάξει το όνομά της μετά τον γάμο της.

Όταν εκείνος υπέθεσε ότι το νέο της όνομα είναι «Millie Bonnie Brown Bongiovi», η ηθοποιός τον σταμάτησε. Η επόμενη εικασία του ήταν «Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown», χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει την πραγματικότητα. Η Millie Bobby Brown τελικά του είπε «ρίξε το Bobby, ρίξε το Brown» πριν αποκαλύψει ότι πλέον ονομάζεται «Millie Bonnie Bongiovi». Σχολίασε μάλιστα με χιούμορ ότι, λόγω της ομοιοκαταληξίας των ονομάτων, μπορεί να αποκαλείται και «Millie Bon Bon».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός προχωρά σε τροποποίηση του ονόματός της. Νωρίτερα φέτος είχε αποκαλύψει ότι το πραγματικό της μεσαίο όνομα είναι Bonnie και όχι Bobby. Όπως είπε είχε επιλέξει το «Bobby» στις αρχές της καριέρας της «γιατί έτσι της φαινόταν αστείο και παιχνιδιάρικο» και παραδέχτηκε ότι «δεν το είχε πει ποτέ σε κανέναν».

Η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Millie Bobby Brown παντρεύτηκε τον Jake Bongiovi, γιο του Jon Bon Jovi, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι τέλεσε έναν μικρό ιδιωτικό γάμο και στη συνέχεια μια μεγαλύτερη γιορτή στην Ιταλία. Τον Αύγουστο ανακοίνωσαν μέσω κοινής ανάρτησης ότι υιοθέτησαν μια κόρη.

