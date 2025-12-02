O Akylas στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω βρει θαυμαστές μου και σε dating up»

Ο Akylas αποκαλύπτει στους fashion heroes Μάνο Καμακάρη και Σουζάνα Κεγγίτση τα πιο απρόσμενα μέρη όπου έχει συναντήσει θαυμαστές του

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Ο Akylas «πιάστηκε» από τους fashion heroes, Μάνο Καμακάρη και Σουζάνα Κεγγίτση, οι οποίοι με τον γνώριμο χιουμοριστικό και αποκαλυπτικό τους τρόπο τον έβαλαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, του ζήτησαν να απαντήσει στην ερώτηση που είχε ετοιμάσει για εκείνον το Google Gemini, μια ερώτηση που αφορούσε τα πιο παράξενα και απροσδόκητα μέρη όπου έχει συναντήσει θαυμαστές της μουσικής του.

Ο Akylas, χωρίς δισταγμό και με την άνεση που τον χαρακτηρίζει, αποκάλυψε: «Έχω συναντήσει θαυμάστρια μου στο supermarket, στο σημείο που ζυγίζουμε τα φρούτα, καθώς και σε dating up, όπου μου έχουν στείλει μηνύματα λατρείας».

