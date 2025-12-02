Οι κινηματογραφικές σκηνές του ελληνικού σινεμά που έγιναν meme και απογειώνονται ως σήμερα στα social media

Κάποια πράγματα, όσο και αν περνούν τα χρόνια, παραμένουν διαχρονικά και αναλλοίωτα στο χρόνο. Έτσι συμβαίνει και με τις ταινίες του παλιού, καλού ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες συνεχίζουν να προκαλούν γέλιο και θαυμασμό ακόμα και σήμερα. Οι χαρακτηριστικές τους σκηνές έχουν καταφέρει να μετατραπούν σε αφορμές για αμέτρητα viral memes, που κυκλοφορούν στα social media και κατακλύζουν τις οθόνες μας με χιούμορ και νοσταλγία.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα memes αυτά δεν απευθύνονται μόνο σε όσους μεγάλωσαν βλέποντας τις ταινίες αυτές. Ακόμα και η Gen Z τα αγκαλιάζει, μοιράζεται τις εικόνες και τα σχόλια, και γελάει με αναφορές που συχνά δεν γνωρίζει ούτε την πηγή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η μαγεία του παλιού ελληνικού σινεμά βρίσκει νέο κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η κλασική τέχνη και η αυθεντική κωμωδία έχουν τη δύναμη να συνδέουν γενιές και να παραμένουν επίκαιρες σε κάθε εποχή.

Ελάτε να τα πάρετε (ΌΧΙ)

Και ποιος δεν έχει ακόμα στο μυαλό του την επική φράση «Ελάτε να τα πάρετε»; Παρόλο που η ταινία κυκλοφόρησε το 1969, η ατάκα της παραμένει ζωντανή, εμπνέοντας αμέτρητα viral βίντεο στο TikTok και παραμένοντας σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πολλές φορές, χωρίς καν να το σκεφτούμε, νιώθουμε την ανάγκη να την φωνάξουμε σε καταστάσεις που απλά δεν έχουμε τι άλλο να πούμε.

Είναι πολλά τα λεφτά Άρη (Λόλα)

Η ατάκα «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη» από την κλασική ταινία «Λόλα» του 1964 έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων και συνεχίζει να κάνει θραύση στα social media, μετατρέποντας κάθε αναφορά της σε viral στιγμή, γεμάτη χιούμορ, ακόμα και για όσους δεν έχουν δει ποτέ την ταινία.

Μπουρλότο/ Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορρα (Αχ! Αυτή η γυναίκα μου)

Η Σαπφώ Νοταρά, με το εκρηκτικό της ταπεραμέντο, έχει χαρίσει στον ελληνικό κινηματογράφο ατάκες που παραμένουν κλασικές μέχρι σήμερα. Δεν είναι λίγες οι φορές που, όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να έχουν εκτροχιαστεί, αισθανόμαστε ότι θέλουμε απλώς να τους βάλουμε «Μπουρλότο» και να φύγουμε, ακολουθώντας το ανεξάντλητο χιούμορ της.

Στάσου μύγδαλα (Κορίτσια στον ήλιο)

Η viral φράση «Στάσου μύγδαλα» προέρχεται από μια εμβληματική σκηνή της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Ο Γιάννης Βόγλης υποδύεται τον τσοπάνο που κυνηγά την Αν Λόμπερκ μέσα στα χωράφια για να της προσφέρει αμύγδαλα, και η αυθόρμητη, παιχνιδιάρικη αντίδραση του ηθοποιού στη σκηνή έκανε τη φράση αμέσως αξέχαστη, μετατρέποντάς την σε viral ατάκα που συνεχίζει να κυκλοφορεί σε memes και βίντεο μέχρι σήμερα.

Μαθήματα οικονομίας από τον Θανάση Βέγγο (Θα σε κάνω βασίλισσα)

Οι σκηνές όπου ο Θανάσης Βέγγος προσπαθεί να κάνει τους πιο σοβαρούς μαθηματικούς υπολογισμούς στην ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα» έχουν γίνει απόλυτο meme, ιδανικό για να ταυτιστεί κανείς, ειδικά σε αυτή την εποχή που η Black Friday χτυπά δυναμικά και οι γιορτές πλησιάζουν για να μας αφήσουν οικονομικά στεγνούς.

Όμορφη δεν είναι η ζωή; (Κόκκινα Φανάρια)

Ο διάλογος ανάμεσα στην Κατερίνα με τον σύζυγό της, δεν έγινε viral χάρη στην ίδια την ταινία, αλλά μέσα από το θρυλικό απόσπασμα της σειράς «Στο Παρά Πέντε», όπου η Ντάλια, προσπαθώντας να πείσει τον Σπύρο ότι είναι η ιδανική για μια αποστολή κατασκοπίας στο γηροκομείο, εκστόμισε τα λόγια που σύντομα έγιναν viral και αγαπήθηκαν από το κοινό.

