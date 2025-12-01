MadWalk 2025 by Three Cents: Η Αναστασία αποκαλύπτει το fashion trend που θα εξαφάνιζε

Η Αναστασία στο Backstage of Tomorrow του MadWalk 2025 αποκαλύπτει ποιο fashion trend θα εξαφάνιζε και μοιράζεται με χιούμορ το emoji που την εκφράζει

Η Αναστασία βρέθηκε στο Backstage of Tomorrow του ΔΕΗ Fiber στα πλαίσια του MadWalk 2025 by Three Cents, όπου είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε μερικές γρήγορες και παιχνιδιάρικες ερωτήσεις που είχε ετοιμάσει η Ιλένια Ουίλιαμς.

Η γνωστή τραγουδίστρια ρωτήθηκε ποιο fashion trend θα εξαφάνιζε από τον κόσμο αν είχε αυτή τη δυνατότητα, και μετά από μια σύντομη σκέψη αποκάλυψε πως η επιλογή της θα ήταν η δαντέλα, ειδικά σε μαύρο χρώμα. Αν και η δαντέλα θεωρείται διαχρονική και θηλυκή, η ίδια τόνισε ότι δεν την προτιμά επειδή δεν της ταιριάζει. Η απάντησή της, γεμάτη χιούμορ αλλά και αυθεντικότητα, φανέρωσε πως ακόμη και τα πιο κλασικά fashion trends έχουν τους «αντίπαλους» τους.

Με χαλαρή διάθεση, η Αναστασία απάντησε και στην ερώτηση για το emoji που την εκφράζει αυτή τη στιγμή, επιλέγοντας τη φαστούλα που μισοκοιμάται με το σάλιο να τρέχει ελαφρώς στην άκρη, προκαλώντας γέλια στο backstage.

