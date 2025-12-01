MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 01.12.2025

Ήβη Αδάμου: Η γλυκιά εξομολόγηση για την εμφάνιση της κόρης της στο act της στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για την μικρή Ανατολή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μικρή Ανατολή Κουινέλη είχε τη χαρά να συνοδεύσει τη μητέρα της, Ήβη Αδάμου, στην εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Tae Kwon Do του Φαλήρου, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του MadWalk 2025 by Three Cents.

Η Ήβη Αδάμου μετέφερε στο κοινό το γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια της περιόδου, όπως το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το κλασικό «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Η εμφάνισή της έκλεψε τις εντυπώσεις, με την τραγουδίστρια να λάμπει σε μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη που θύμιζε ζωντανό χριστουγεννιάτικο δώρο.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη φορούσε ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα με μεγάλο φιόγκο στο πίσω μέρος, ενώ η σκηνή είχε διακοσμηθεί με χιονισμένα σκηνικά και δώρα, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο κλίμα.

Στο τέλος του act, η τραγουδίστρια κάλεσε στη σκηνή την κόρη της, με την πρώτη να σκύβει να της δώσει ένα γλυκό φιλί μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μία από τις πιο τρυφερές εικόνες της βραδιάς μέσα στο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Η Ήβη Αδάμου, λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή της στο MadWalk 2025 by Three Cents, μίλησε στην super hero Αθηνά Κλήμη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια υπέροχη συνεργασία με την Σίλια Κριθαριώτη και την 5226. Το χάρηκα πάρα πολύ. Όλο αυτό το γιορτινό πνεύμα που υπήρξε πάνω στη σκηνή, το υπέροχο στήσιμο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους δουλεύουν για αυτό το project αλλά και σε εσάς. Το απόλαυσα. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, ήταν και η κορούλα μου στη σκηνή στο τέλος που εμφανίστηκε, γιατί πραγματικά αν μπορούσα να ονομάσω τα Χριστούγεννα, θα ήταν το όνομά της. Νομίζω κάθε μανούλα και η κάθε οικογένεια έτσι βλέπει τα Χριστούγεννα, σαν τη μορφή του παιδιού τους».

Διάβασε επίσης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό… 

Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Ήβη Αδάμου
