Οι celebrities αποκαλύπτουν τις πιο απρόσμενες αγορές τους στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι stars μίλησαν για τις πιο κουλές, κακές και αγαπημένες αγορές τους, με χιούμορ και αυθορμητισμό στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025

Στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, οι αγαπημένοι stars κλήθηκαν να αποκαλύψουν τις πιο κουλές, κακές αλλά και τις καλύτερες αγορές που έχουν κάνει, με τους οικοδεσπότες Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και Ανδρέα Ζωίτσα να τους ρωτούν με χιούμορ για τις πιο απρόβλεπτες επιλογές τους στο shopping. Οι ιστορίες τους, γεμάτες αυθορμητισμό και χιούμορ, έδειξαν ότι όλοι έχουμε κάνει αγορές που μας εξέπληξαν, είτε ευχάριστα είτε όχι και τόσο.

Οι stars δεν δίστασαν να μοιραστούν τις shopping «αμαρτίες» τους, μιλώντας με αυτοσαρκασμό για όσα μετάνιωσαν αλλά και για όσα τελικά αγάπησαν, δημιουργώντας στιγμές που πρόσθεσαν ακόμα περισσότερο fun στη βραδιά.

Ιωάννα Παλιοσπύρου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραδέχτηκε πως δεν έχει μόνο μία κουλή, κακή ή καλή αγορά στο ενεργητικό της, κι αυτό γιατί ψωνίζει αρκετά συχνά. Το αποτέλεσμα; Πάντα θα υπάρχει κάτι στη ντουλάπα της που παραμένει ανέγγιχτο, με το καρτελάκι ακόμα επάνω. Όπως τόνισε όμως με χιούμορ, αυτή η καταναλωτική της συνήθεια βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Mikay

Η Mikay αποκάλυψε πως η πιο κουλή αγορά της δεν έχει καμία σχέση με ρούχα ή αξεσουάρ, αλλά με παιχνίδια της Hello Kitty, στα οποία δεν μπορεί να αντισταθεί.

Χρήστος Πετρίδης – Βενεντίκος Αντύπας (Maison Faliakos)

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Maison Faliakos, Χρήστος Πατρίδης και Βενεντίκος Αντύπας, μοιράστηκαν την πιο απρόσμενη αγορά τους τελευταία: μια οικοδομική κόλλα, για να κολλήσουν κάποια κοσμήματα! Μια αγορά που απέδειξε ότι η δημιουργικότητα και η φαντασία δεν έχουν όρια, ακόμα και στα πιο καθημερινά αντικείμενα.

Αθηνά Κλήμη

Η Αθηνά Κλήμη, στις πιο κουλές αγορές της, συμπεριέλαβε ένα ζευγάρι πολύ ακριβά καλοκαιρινά παπούτσια που αγόρασε.

Gaia Mercury

H Gaia Mercury αποκάλυψε την πιο καλή αλλά και την πιο κακή αγορά που έχει κάνει τελευταία. Στην πρώτη κατηγορία έβαλε τη συρταρέρα που αγόρασε για το δωμάτιο-ντουλάπα που φτιάχνει και στη δεύτερη έβαλε ένα χρώμα μπογιάς για τοίχους.

Tso

Μια καλή και ταυτόχρονα κουλή αγορά του Tso είναι τα παπούτσια που φορούσε στο red carpet, λευκά ballerina sneakers με το viral κόψιμο στην άκρη της μύτης τους, που δεν περνούν απαρατήρητα.

Zaf

Για τον Zaf, μια κουλή αγορά είναι η προσθήκη ενός ακόμα ζευγαριού γυαλιών ηλίου, αφού όπως παραδέχτηκε η συλλογή του φτάνει ήδη τα 70 κομμάτια. Από την άλλη, η καλύτερη αγορά που έχει κάνει είναι ένα αυθεντικό 70’s δερμάτινο biker μπουφάν, το οποίο, δυστυχώς, λόγω του βάρους του δεν μπορεί να φοράει όσο συχνά θα ήθελε.

