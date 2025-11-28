MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 28.11.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι stars μιλούν για τους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα outfits

fashion_efialtes
Οι πιο επικοί fashion εφιάλτες και τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει, από ψηλά τακούνια και skinny jeans μέχρι βαριά φορέματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, οι αγαπημένοι stars κλήθηκαν να μιλήσουν για τους μεγαλύτερους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει, με τους οικοδεσπότες Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και Ανδρέα Ζωίτσας να τους ρωτούν με χιούμορ για τις πιο αμήχανες στιγμές τους στο στιλ. Από απρόσμενα σκισίματα στα ρούχα μέχρι outfits που δεν πήγαν όπως τα είχαν φανταστεί, κάθε στιγμή απέδειξε ότι ακόμα και τα στιλιστικά λάθη μπορούν να γίνουν αστεία και αξέχαστα.

Οι stars δεν δίστασαν να γελάσουν με τους fashion εφιάλτες τους, αγκαλιάζοντας τα λάθη τους με αυτοσαρκασμό, δημιουργώντας στιγμιότυπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

strikea_a_pose_madwalk

Διάβασε επίσης: Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι

Mikay 

Ένας από τους πιο συχνούς fashion εφιάλτες της Mikay είναι το σκίσιμο στο καλσόν, ένα ατύχημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλές γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια παραμένει ψύχραιμη και κομψή, μετατρέποντας το «πρόβλημα» σε στιλιστική ευκαιρία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες τρύπες για να γίνει το look ακόμα πιο fashion.

Αθηνά Οικονομάκου 

Η Αθηνά Οικονομάκου, απαντώντας στο ερώτημα για το πιο άβολο fashion item που έχει φορέσει, περιέγραψε μια πραγματική στιλιστική πρόκληση. Όπως αποκάλυψε, σε μια δημόσια εμφάνιση φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με λαμπερές πέτρες, τόσο βαρύ που δυσκολευόταν να περπατήσει, μετατρέποντας το glamorous look σε μια μικρή δοκιμασία αντοχής.

Ηλίας Μπόγδανος 

Ο Ηλίας Μπόγδανος απάντησε στο ερώτημα για το πιο άβολο πράγμα που έχει φορέσει, με μια απάντηση τόσο ανατρεπτική όσο και ο ίδιος. Όπως αποκάλυψε, το πιο άβολο look που έχει δοκιμάσει ήταν ένα ζευγάρι κόκκινα τακούνια σε συνδυασμό με ένα υπερβολικά στενό παντελόνι, μια στιλιστική επιλογή που μάλλον δεν τον άφησε να… περπατήσει άνετα.

Νικολίνα Νικολούζου

Ο «εφιάλτης» της Νικολίνας Νικολούζου δεν είναι τόσο στο στιλ όσο στην ομορφιά. Αυτό που την τρομάζει περισσότερο είναι όταν τα μαλλιά της δεν συνεργάζονται, δημιουργώντας έναν κλασικό «bad hair day».

Evangelia 

Το απόλυτο fashion «σοκ» το έζησε με διαφορά η Evangelia, η οποία περιέγραψε μια ιστορία που κανείς δεν θα ήθελε να του συμβεί. Όπως αποκάλυψε, σε μια επίσκεψη σε εμπορικό κέντρο, το παντελόνι της πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες και σκίστηκε ολόκληρο από πάνω, μετατρέποντας μια καθημερινή βόλτα σε απόλυτο στιλιστικό εφιάλτη.

Papazo και Akylas 

Ο Akylas και ο Papazo μίλησαν για τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει. Την αρχή έκανε ο Akylas, αναφερόμενος στα στενά skinny jeans, ενώ ο Papazo αποκάλυψε τα αμάνικα μπλουζάκια, τα οποία, παρά την αρχική δυσκολία, τώρα αρχίζει να αγαπά ξανά.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion Madwalk MadWalk 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

28.11.2025
Επόμενο
Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

28.11.2025

Δες επίσης

Οι celebrities αποκαλύπτουν τις πιο απρόσμενες αγορές τους στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι celebrities αποκαλύπτουν τις πιο απρόσμενες αγορές τους στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025
Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa
Beauty

Βροχή έξω, self-care day μέσα: 5 sheet masks για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε spa

28.11.2025
Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου
Fashion

Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

28.11.2025
Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι
Life

Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι

28.11.2025
Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου
Beauty

Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου

28.11.2025
Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν
Fashion

Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν

28.11.2025
Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα
Life

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025
Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά
Life

Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά

27.11.2025
6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα
Life

6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα

27.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”