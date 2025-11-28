MadWalk 2025 by Three Cents: Οι stars μιλούν για τους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα outfits

Οι πιο επικοί fashion εφιάλτες και τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει, από ψηλά τακούνια και skinny jeans μέχρι βαριά φορέματα

Στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, οι αγαπημένοι stars κλήθηκαν να μιλήσουν για τους μεγαλύτερους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει, με τους οικοδεσπότες Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και Ανδρέα Ζωίτσας να τους ρωτούν με χιούμορ για τις πιο αμήχανες στιγμές τους στο στιλ. Από απρόσμενα σκισίματα στα ρούχα μέχρι outfits που δεν πήγαν όπως τα είχαν φανταστεί, κάθε στιγμή απέδειξε ότι ακόμα και τα στιλιστικά λάθη μπορούν να γίνουν αστεία και αξέχαστα.

Οι stars δεν δίστασαν να γελάσουν με τους fashion εφιάλτες τους, αγκαλιάζοντας τα λάθη τους με αυτοσαρκασμό, δημιουργώντας στιγμιότυπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Mikay

Ένας από τους πιο συχνούς fashion εφιάλτες της Mikay είναι το σκίσιμο στο καλσόν, ένα ατύχημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλές γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια παραμένει ψύχραιμη και κομψή, μετατρέποντας το «πρόβλημα» σε στιλιστική ευκαιρία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες τρύπες για να γίνει το look ακόμα πιο fashion.

Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου, απαντώντας στο ερώτημα για το πιο άβολο fashion item που έχει φορέσει, περιέγραψε μια πραγματική στιλιστική πρόκληση. Όπως αποκάλυψε, σε μια δημόσια εμφάνιση φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με λαμπερές πέτρες, τόσο βαρύ που δυσκολευόταν να περπατήσει, μετατρέποντας το glamorous look σε μια μικρή δοκιμασία αντοχής.

Ηλίας Μπόγδανος

Ο Ηλίας Μπόγδανος απάντησε στο ερώτημα για το πιο άβολο πράγμα που έχει φορέσει, με μια απάντηση τόσο ανατρεπτική όσο και ο ίδιος. Όπως αποκάλυψε, το πιο άβολο look που έχει δοκιμάσει ήταν ένα ζευγάρι κόκκινα τακούνια σε συνδυασμό με ένα υπερβολικά στενό παντελόνι, μια στιλιστική επιλογή που μάλλον δεν τον άφησε να… περπατήσει άνετα.

Νικολίνα Νικολούζου

Ο «εφιάλτης» της Νικολίνας Νικολούζου δεν είναι τόσο στο στιλ όσο στην ομορφιά. Αυτό που την τρομάζει περισσότερο είναι όταν τα μαλλιά της δεν συνεργάζονται, δημιουργώντας έναν κλασικό «bad hair day».

Evangelia

Το απόλυτο fashion «σοκ» το έζησε με διαφορά η Evangelia, η οποία περιέγραψε μια ιστορία που κανείς δεν θα ήθελε να του συμβεί. Όπως αποκάλυψε, σε μια επίσκεψη σε εμπορικό κέντρο, το παντελόνι της πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες και σκίστηκε ολόκληρο από πάνω, μετατρέποντας μια καθημερινή βόλτα σε απόλυτο στιλιστικό εφιάλτη.

Papazo και Akylas

Ο Akylas και ο Papazo μίλησαν για τα πιο άβολα ρούχα που έχουν φορέσει. Την αρχή έκανε ο Akylas, αναφερόμενος στα στενά skinny jeans, ενώ ο Papazo αποκάλυψε τα αμάνικα μπλουζάκια, τα οποία, παρά την αρχική δυσκολία, τώρα αρχίζει να αγαπά ξανά.

