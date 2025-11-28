MadWalk 2025 by Three Cents
Ξέχασε το μαύρο καλσόν! Αυτές είναι οι 3 αποχρώσεις που θα απογειώσουν τα outfits σου

Τα χρωματιστά καλσόν αναδεικνύονται στο πιο απρόσμενο trend του χειμώνα και φέρνουν νέα ενέργεια και χαρακτήρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Για χρόνια τα καλσόν θεωρούνταν μια σιωπηλή λεπτομέρεια της ντουλάπας, κάτι πρακτικό κομμάτι που απλώς ολοκλήρωνε ένα outfit χωρίς να διεκδικεί την παραμικρή προσοχή. Περιορισμένα σε μαύρες και μπεζ αποχρώσεις, εξυπηρετούσαν ανάγκες και όχι στιλιστικές φαντασιώσεις. Η μόδα όμως αγαπά να ανατρέπει τα δεδομένα και αυτήν τη σεζόν αποφασίζει να επαναφέρει στο επίκεντρο ένα στοιχείο που συχνά αγνοούσαμε, δίνοντάς του ρόλο πρωταγωνιστή.

Η σεζόν Φθινόπωρο Χειμώνας 2025 φέρνει μια αναπάντεχη χρωματική αναγέννηση στα πόδια μας. Τα χρωματιστά καλσόν εμφανίζονται ξανά στις πασαρέλες, από τον αυστηρό μινιμαλισμό μέχρι τις πιο εκφραστικές συλλογές, και αποδεικνύουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μικρή αλλά δυνατή δήλωση στιλ. Παριζιάνες και Σκανδιναβές δείχνουν ήδη τον δρόμο, εντάσσοντάς τα φυσικά και ανεπιτήδευτα στις καθημερινές τους εμφανίσεις, αφήνοντας το χρώμα να αφηγηθεί μια πιο φωτεινή ιστορία μέσα στον χειμώνα.

mpornto_kalson
https://www.instagram.com/ootdfashionarmy/

Κόκκινο

Η επιστροφή αυτή δεν αφορά απλώς μια τάση αλλά μια νέα αντίληψη για το τι θεωρούμε ενδιαφέρον στο ντύσιμο. Το κόκκινο αναδεικνύεται σε σύμβολο αυτοπεποίθησης και μοντέρνας θηλυκότητας, ειδικά όταν φοριέται σε ημιδιάφανη υφή που αφήνει το βλέμμα να ταξιδεύει ανάμεσα στην κίνηση και το φως. Ταιριάζει υπέροχα με απόλυτα μονόχρωμα σύνολα, ενώ αποκτά πιο κλασικό χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με βαθιές μπορντό αποχρώσεις και ένα έντονο κραγιόν στην ίδια χρωματική οικογένεια.

kokkino_kalson
https://www.instagram.com/evermore_vintage_/

Μπλε

Το μπλε αποτελεί μέρος της ψυχρής κομψότητα της νέας εποχής. Η έντασή του προσδίδει έναν υπόγειο δυναμισμό ακόμη και στις πιο απλές γραμμές, χαρίζοντας ένα άγγιγμα αστικής αύρας που δεν χρειάζεται πολλά για να ξεχωρίσει. Δίπλα σε γήινες αποχρώσεις ή σε σοφιστικέ γκρι υφές δημιουργεί έναν οπτικό διάλογο που κάνει το σύνολο να φαίνεται επίκαιρο και ανανεωμένο, ενώ με μεταλλικές λεπτομέρειες αποκτά έναν σχεδόν φουτουριστικό χαρακτήρα.

mple_kalson
https://www.instagram.com/stylingbyvictor/

Σμαραγδί 

Το σμαραγδί από την άλλη πλευρά είναι η επιλογή όσων αγαπούν τη δραματικότητα και την καλλιτεχνική διάθεση στο ντύσιμο. Η βαθιά, κορεσμένη του απόχρωση προσδίδει ένα αίσθημα μυστηρίου και διαχρονικής πολυτέλειας, που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο δίπλα σε υφές όπως το βελούδο, το σατέν και το tweed.

prasino_kalson
https://www.instagram.com/sianeastmentwilliams/

Και ενώ τα μαύρα καλσόν θα παραμείνουν για πάντα ο αξιόπιστος σύμμαχος της καθημερινής ένδυσης, αυτή η χρονιά δεν είναι αφιερωμένη στη σιγουριά αλλά στην τόλμη. Ο κόσμος της μόδας αναζητά πλέον εκφραστικότητα και διάθεση και αυτό ακριβώς προσφέρουν οι χρωματιστές επιλογές. Μικρές πινελιές που ανανεώνουν τη ρουτίνα, που γεμίζουν χαρακτήρα ακόμη και το πιο απλό σύνολο και που υπενθυμίζουν ότι το στυλ δεν χρειάζεται κανόνες για να γίνει απολαυστικό.

