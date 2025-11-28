MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

Ισπανία eurovision 2026
Ποια είναι η χώρα που σκοπεύει να απέχει από τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον προσεχή Μάιο λόγω του Ισραήλ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι φήμες που ήθελαν την Ισπανία να εξετάζει την αποχώρησή της από τη Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνονται.

Με επίσημη ανακοίνωση του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVE, η χώρα γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να απέχει από τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον προσεχή Μάιο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση εγκρίνει τη συμμετοχή του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, τόνισε: «Θέλω να θέσω ένα κρίσιμο ζήτημα: την επανειλημμένη μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Η χώρα έχει πολιτικοποιήσει τον διαγωνισμό, προσπάθησε να επηρεάσει τα αποτελέσματα και δεν έχει υποστεί καμία κύρωση, κάτι που συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε προβεί σε παρόμοια ενέργεια, θα είχε τιμωρηθεί και προσωρινά αποκλειστεί.»

Στη συνέχεια, ο Λόπεζ αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης, Νοέλ Κάραν, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Νοέλ Κάραν για την επιστολή του την περασμένη Δευτέρα, στην οποία αναγνωρίζει ότι οι πιέσεις του RTVE οδήγησαν στη λήψη ορισμένων μέτρων για την αποτροπή κυβερνητικής παρέμβασης και πολιτικής χρήσης του διαγωνισμού, καθώς και για τα περιστατικά νοθείας στις ψήφους. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν είναι επαρκή ούτε διασφαλίζουν ότι μια παρέμβαση από κυβερνήσεις όπως αυτή του Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας δεν μπορεί να επαναληφθεί. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και αυτή είναι η πρόταση που θα υποβάλουμε στην επόμενη γενική συνέλευση στις 4-5 Δεκεμβρίου.»

Eurovision 2026

Παράλληλα, σημειώνεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες το RTVE είχε ανακοινώσει τη λίστα των καλλιτεχνών που θα συμμετείχαν στον ισπανικό εθνικό τελικό. Τώρα, όμως, όλα δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή ματαιώνεται, ενώ αυτή θα ήταν η πρώτη φορά από το 2004 που μια χώρα της μεγάλης πεντάδας απέχει από τη Eurovision, μειώνοντας τις συμμετοχές στον μεγάλο τελικό στις 25 (οι υπόλοιπες τέσσερις χώρες της μεγάλης πεντάδας και η νικήτρια της προηγούμενης χρονιάς, Αυστρία).

Ακολουθώντας την ίδια γραμμή, η Σλοβενία φαίνεται να κρατά επίσης σκληρή στάση, καθώς στον ετήσιο προϋπολογισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για το 2026 δεν προβλέπεται κονδύλι για τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με τις συμμετοχές του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας, που είχαν εκφράσει επίσης υποστήριξη στον παλαιστινιακό λαό.

Τέλος, σε ενημερωτικό μήνυμα που λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι για την προπώληση των εισιτηρίων της επόμενης Eurovision, αναφέρεται ότι «περίπου 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας τη νίκη», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους Eurofans. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για έμμεση παραδοχή πως το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά, αλλά ταυτόχρονα κάποιες χώρες ενδέχεται να αποχωρήσουν. Εάν επιβεβαιωθεί, ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι ο χαμηλότερος από το 2004, όταν είχαμε 36 χώρες και μόνο έναν ημιτελικό.

Eurovision Eurovision 2026 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ισπανία ΙΣΡΑΗΛ
