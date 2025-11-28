Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»

Ο Johnny Depp θυμάται με συγκίνηση τα χρόνια της σχέσης του με τη Vanessa Paradis και παρουσιάζει νέα έκθεση έργων ζωγραφικής στο Τόκιο

Ο Johnny Depp περιέγραψε τη ζωή του με τη Vanessa Paradis και τα δύο τους παιδιά ως «ευτυχία», σε μια εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Τόκιο. Ο Αμερικανός ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που έζησε με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό, από το 1998 έως το 2012, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες και πιο γαλήνιες φάσεις της ζωής του. «Δεν έχω τίποτε άλλο πέρα από απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας» δήλωσε ο Johnny Depp, εξηγώντας ότι η Vanessa Paradis έλειπε συχνά για συναυλίες και εκείνος μπορούσε «να είναι απλά ο μπαμπάς για ένα διάστημα». Ο ηθοποιός, σήμερα 62 ετών, συνέχισε λέγοντας ότι από αυτήν την περίοδο προήλθε και ο τίτλος του άλμπουμ της Vanessa Paradis «Bliss», σημειώνοντας πως «ήταν η ευτυχία».

Ο Johnny Depp και η Vanessa Paradis απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώ η κοινή τους ζωή υπήρξε επί χρόνια αντικείμενο δημοσιότητας λόγω της έντονης παρουσίας και των δύο στη διεθνή σκηνή του θεάματος. Ο ηθοποιός, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στα «Pirates of the Caribbean» και «Edward Scissorhands», έχει συνδεθεί στο παρελθόν με προσωπικότητες όπως η Winona Ryder και η Kate Moss. Ωστόσο, ήταν ο σύντομος γάμος του με την Amber Heard, που έληξε το 2017, αυτός που τροφοδότησε τα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Το 2020 ο Johnny Depp επιχείρησε να κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας The Sun για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά τη δημοσίευση άρθρου που τον χαρακτήριζε «βίαιο σύζυγο». Η υπόθεση είχε αρνητική έκβαση για τον ηθοποιό. Δύο χρόνια αργότερα, η δικαστική του διαμάχη με την Amber Heard στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον συζητημένες δίκες της εποχής και αυτή τη φορά ο Johnny Depp δικαιώθηκε.

Στο μεταξύ ο Johnny Depp έχασε τον ρόλο του στη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts», όμως επανήλθε κινηματογραφικά με το «Jeanne du Barry», την ταινία που άνοιξε το Φεστιβάλ των Καννών το 2023. Τότε είχε δηλώσει ότι «τα περισσότερα δημοσιεύματα για εκείνον ήταν φανταστική και τρομακτικά κακογραμμένη μυθοπλασία». Παράλληλα, σκηνοθέτησε την προηγούμενη χρονιά το βιογραφικό φιλμ για τον Amedeo Modigliani και συμμετέχει στα επερχόμενα «Day Drinker» και «Ebenezer A Christmas Carol».

Στο Τόκιο ο Johnny Depp βρέθηκε για τα εγκαίνια της έκθεσης «A Bunch of Stuff», η οποία περιλαμβάνει περίπου 60 έργα που φιλοτέχνησε τα τελευταία 30 χρόνια. «Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία. Όλα αυτά είναι αναγκαία» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί για εκείνον «τη μοναδική πραγματική ανάγκη» και ότι «αν δεν τη διατηρεί ζωντανή, ο εγκέφαλός του μοιάζει έτοιμος να εκραγεί».

Η πρώτη του συλλογή «Friends and Heroes» είχε προκαλέσει αίσθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, όταν τα έργα του πωλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες μέσω του οίκου Castle Fine Art, αποφέροντάς του περίπου 3 εκατομμύρια λίρες της εποχής και συνολικά 780 πωληθέντα αντίτυπα από 37 γκαλερί. Παρά τη θερμή ανταπόκριση, ο ίδιος επέμεινε ότι «δεν ισχυρίζεται πως είναι κάτι περισσότερο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει» και πρόσθεσε πως «δεν είναι καν πραγματικά ζωγράφος».

Η συνέντευξη στο Τόκιο αποκάλυψε έναν Johnny Depp που, παρά την ταραχώδη προσωπική και επαγγελματική του πορεία, αναζητά ακόμη τη δημιουργική σπίθα που τον ωθεί να παραμένει ενεργός σε πολλαπλά καλλιτεχνικά πεδία, ενώ κοιτάζει πίσω στα χρόνια με τη Vanessa Paradis ως μία από τις πιο φωτεινές περιόδους της ζωής του.

