MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 28.11.2025

Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»

Ο Johnny Depp θυμάται με συγκίνηση τα χρόνια της σχέσης του με τη Vanessa Paradis και παρουσιάζει νέα έκθεση έργων ζωγραφικής στο Τόκιο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Johnny Depp περιέγραψε τη ζωή του με τη Vanessa Paradis και τα δύο τους παιδιά ως «ευτυχία», σε μια εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Τόκιο. Ο Αμερικανός ηθοποιός μίλησε  για την περίοδο που έζησε με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό, από το 1998 έως το 2012, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες και πιο γαλήνιες φάσεις της ζωής του. «Δεν έχω τίποτε άλλο πέρα από απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας» δήλωσε ο Johnny Depp, εξηγώντας ότι η Vanessa Paradis έλειπε συχνά για συναυλίες και εκείνος μπορούσε «να είναι απλά ο μπαμπάς για ένα διάστημα». Ο ηθοποιός, σήμερα 62 ετών, συνέχισε λέγοντας ότι από αυτήν την περίοδο προήλθε και ο τίτλος του άλμπουμ της Vanessa Paradis «Bliss», σημειώνοντας πως «ήταν η ευτυχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Johnny Depp γίνεται ο πιο σκοτεινός Σκρουτζ που είδες ποτέ

Ο Johnny Depp και η Vanessa Paradis απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώ η κοινή τους ζωή υπήρξε επί χρόνια αντικείμενο δημοσιότητας λόγω της έντονης παρουσίας και των δύο στη διεθνή σκηνή του θεάματος. Ο ηθοποιός, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στα «Pirates of the Caribbean» και «Edward Scissorhands», έχει συνδεθεί στο παρελθόν με προσωπικότητες όπως η Winona Ryder και η Kate Moss. Ωστόσο, ήταν ο σύντομος γάμος του με την Amber Heard, που έληξε το 2017, αυτός που τροφοδότησε τα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Το 2020 ο Johnny Depp επιχείρησε να κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας The Sun για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά τη δημοσίευση άρθρου που τον χαρακτήριζε «βίαιο σύζυγο». Η υπόθεση είχε αρνητική έκβαση για τον ηθοποιό. Δύο χρόνια αργότερα, η δικαστική του διαμάχη με την Amber Heard στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον συζητημένες δίκες της εποχής και αυτή τη φορά ο Johnny Depp δικαιώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μεταξύ ο Johnny Depp έχασε τον ρόλο του στη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts», όμως επανήλθε κινηματογραφικά με το «Jeanne du Barry», την ταινία που άνοιξε το Φεστιβάλ των Καννών το 2023. Τότε είχε δηλώσει ότι «τα περισσότερα δημοσιεύματα για εκείνον ήταν φανταστική και τρομακτικά κακογραμμένη μυθοπλασία». Παράλληλα, σκηνοθέτησε την προηγούμενη χρονιά το βιογραφικό φιλμ για τον Amedeo Modigliani και συμμετέχει στα επερχόμενα «Day Drinker» και «Ebenezer A Christmas Carol».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Τόκιο ο Johnny Depp βρέθηκε για τα εγκαίνια της έκθεσης «A Bunch of Stuff», η οποία περιλαμβάνει περίπου 60 έργα που φιλοτέχνησε τα τελευταία 30 χρόνια. «Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία. Όλα αυτά είναι αναγκαία» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί για εκείνον «τη μοναδική πραγματική ανάγκη» και ότι «αν δεν τη διατηρεί ζωντανή, ο εγκέφαλός του μοιάζει έτοιμος να εκραγεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρώτη του συλλογή «Friends and Heroes» είχε προκαλέσει αίσθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, όταν τα έργα του πωλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες μέσω του οίκου Castle Fine Art, αποφέροντάς του περίπου 3 εκατομμύρια λίρες της εποχής και συνολικά 780 πωληθέντα αντίτυπα από 37 γκαλερί. Παρά τη θερμή ανταπόκριση, ο ίδιος επέμεινε ότι «δεν ισχυρίζεται πως είναι κάτι περισσότερο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει» και πρόσθεσε πως «δεν είναι καν πραγματικά ζωγράφος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνέντευξη στο Τόκιο αποκάλυψε έναν Johnny Depp που, παρά την ταραχώδη προσωπική και επαγγελματική του πορεία, αναζητά ακόμη τη δημιουργική σπίθα που τον ωθεί να παραμένει ενεργός σε πολλαπλά καλλιτεχνικά πεδία, ενώ κοιτάζει πίσω στα χρόνια με τη Vanessa Paradis ως μία από τις πιο φωτεινές περιόδους της ζωής του.

Διάβασε επίσης: 19 Celebrities που διαπρέπουν και στο πεντάγραμμο

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Vanessa Paradis Έκθεση Ζωγραφική Τόκιο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

28.11.2025
Επόμενο
Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

28.11.2025

Δες επίσης

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

28.11.2025
Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster
Celeb News

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

28.11.2025
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της
Celeb News

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

28.11.2025
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την ψυχανάλυση και τη μητρότητα
Celeb News

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την ψυχανάλυση και τη μητρότητα

28.11.2025
Μαρία Κίτσου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της
Celeb News

Μαρία Κίτσου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της

28.11.2025
Έλλη Κοκκίνου: Οι αποκαλύψεις για παρενοχλήσεις επί σκηνής και η δύσκολη μάχη με τον θυρεοειδή
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Οι αποκαλύψεις για παρενοχλήσεις επί σκηνής και η δύσκολη μάχη με τον θυρεοειδή

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη
Celeb World

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

28.11.2025
Γεμάτο παιχνίδια και πολύχρωμα στολίδια το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα (φωτογραφία)
Celeb News

Γεμάτο παιχνίδια και πολύχρωμα στολίδια το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα (φωτογραφία)

28.11.2025
Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου
Celeb News

Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”