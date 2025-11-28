MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 28.11.2025

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster
O ηθοποιός προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση με τη βραβευμένη σταρ του Broadway
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Hugh Jackman βιώνει μια όμορφη και γεμάτη ρομαντισμό περίοδο στη ζωή του, καθώς φαίνεται να είναι τρελά ερωτευμένος με την Sutton Foster.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, όταν ο ηθοποιός δημοσίευσε μία τρυφερή ανάρτηση με τη βραβευμένη σταρ του Broadway.

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster
https://www.instagram.com/suttonlenore/

Στη δημοσίευσή του, ο Hugh Jackman κοινοποίησε μια φωτογραφία της Sutton Foster κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της σε γνωστό jazz club της Νέας Υόρκης.

https://www.instagram.com/thehughjackman/

«Η Sutton Foster εμφανίζεται στο Cafe Carlyle εν μέσω των γιορτών. Μια εμβληματική βραδιά για τη Νέα Υόρκη και πραγματικά μαγική», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Υπενθυμίζεται ότι ο Hugh Jackman είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο του 2023 το τέλος του 27χρονου γάμου του με τη Deborra-Lee Furness, ενώ η Sutton Foster χώρισε από τον Ted Griffin το 2024.

