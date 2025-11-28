MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 28.11.2025

Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου

Ο ηθοποιός αξιοποιεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της καριέρας του προκειμένου να ενισχύσει τη θεραπεία του και να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Van Der Beek επέστρεψε στη χαρακτηριστική στολή ποδοσφαίρου από την ταινία του 1999 «Varsity Blues» με στόχο να συγκεντρώσει πόρους για την προσωπική του θεραπεία αλλά και για οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του καρκίνου. Η πρωτοβουλία του ανακοινώθηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, όπου ο ηθοποιός γνωστοποίησε την επανέκδοση της διάσημης φανέλας.

Ο James Van Der Beek έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «Κατόπιν μεγάλης απαίτησης! Η αγαπημένη μου φανέλα. Ίσως να φταίνε όλες εκείνες οι διασκεδαστικές φάσεις που κάναμε στα γυρίσματα για τα εκτός έδρας παιχνίδια… πάντα λάτρευα να φοράω αυτά τα λευκά». Με αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσε το νέο κύμα διάθεσης της φανέλας που συνδέεται τόσο έντονα με τον ρόλο του στην ταινία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συγκινητική ανταπόκριση που είχε λάβει πριν από έναν χρόνο όταν είχε κυκλοφορήσει τη φανέλα για πρώτη φορά. Όπως σημείωσε «Πέρυσι, όταν κυκλοφόρησα τη φανέλα του Blues, συγκλονίστηκα από την αγάπη και τη στήριξη που έλαβα από όλους σας. Σήμαινε για μένα κάτι πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εκφράσω. Ελπίζω να σας αρέσει όσο και η πρώτη. Για μένα, κάθε φανέλα που υπογράφω είναι μια μαγική στιγμή».

Η μπλούζα, με το νούμερο 4 και το όνομα Moxon εμπνευσμένο από τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του James Van Der Beek, διατίθεται έναντι 40 δολαρίων χωρίς υπογραφή και 80 δολαρίων με την προσωπική του αφιέρωση. Σε μήνυμά του προς όσους τον στηρίζουν, ο ηθοποιός πρόσθεσε «Σας ευχαριστώ για την αγάπη, τις προσευχές, την στήριξη και γιατί κάνατε αυτή τη φανέλα να σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ταινία. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων».

Παράλληλα με την πώληση της φανέλας, ο James Van Der Beek ξεκίνησε αυτόν τον μήνα δημοπρασία αναμνηστικών από τη σειρά «Dawson’s Creek» ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση της θεραπείας του και να στηρίξει άλλους ασθενείς. Πριν από έναν χρόνο είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 3, γεγονός που έχει συγκινήσει πολλούς θαυμαστές του και συναδέλφους του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της πρώτης επανένωσης του καστ του «Dawson’s Creek» έπειτα από 22 χρόνια, ο James Van Der Beek είχε αρχικά προγραμματιστεί να εμφανιστεί. Ωστόσο, μια λοίμωξη τον ανάγκασε να ακυρώσει την παρουσία του και τον ρόλο του ως Dawson ανέλαβε προσωρινά ο Lin Manuel Miranda. Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικά ποσά για τη θεραπεία του ηθοποιού καθώς και για τον οργανισμό F Cancer, όπως ανέφερε το Variety.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που James Van Der Beek βγάζει στο σφυρί προσωπικά ενθύμια από το Dawson’s Creek

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram James Van Der Beek ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

28.11.2025

Δες επίσης

Ο Jackson Browne ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών
Celeb News

Ο Jackson Browne ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών

27.11.2025
Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε
Celeb News

Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε

27.11.2025
Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News

Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση
Celeb News

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

27.11.2025
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg

27.11.2025
Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή
Celeb News

Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

27.11.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

27.11.2025
Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»
Celeb News

Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

27.11.2025
Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram
Celeb News

Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

27.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας