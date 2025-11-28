Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου

Ο ηθοποιός αξιοποιεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της καριέρας του προκειμένου να ενισχύσει τη θεραπεία του και να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη

Ο James Van Der Beek επέστρεψε στη χαρακτηριστική στολή ποδοσφαίρου από την ταινία του 1999 «Varsity Blues» με στόχο να συγκεντρώσει πόρους για την προσωπική του θεραπεία αλλά και για οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του καρκίνου. Η πρωτοβουλία του ανακοινώθηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, όπου ο ηθοποιός γνωστοποίησε την επανέκδοση της διάσημης φανέλας.

Ο James Van Der Beek έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «Κατόπιν μεγάλης απαίτησης! Η αγαπημένη μου φανέλα. Ίσως να φταίνε όλες εκείνες οι διασκεδαστικές φάσεις που κάναμε στα γυρίσματα για τα εκτός έδρας παιχνίδια… πάντα λάτρευα να φοράω αυτά τα λευκά». Με αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσε το νέο κύμα διάθεσης της φανέλας που συνδέεται τόσο έντονα με τον ρόλο του στην ταινία.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συγκινητική ανταπόκριση που είχε λάβει πριν από έναν χρόνο όταν είχε κυκλοφορήσει τη φανέλα για πρώτη φορά. Όπως σημείωσε «Πέρυσι, όταν κυκλοφόρησα τη φανέλα του Blues, συγκλονίστηκα από την αγάπη και τη στήριξη που έλαβα από όλους σας. Σήμαινε για μένα κάτι πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εκφράσω. Ελπίζω να σας αρέσει όσο και η πρώτη. Για μένα, κάθε φανέλα που υπογράφω είναι μια μαγική στιγμή».

Η μπλούζα, με το νούμερο 4 και το όνομα Moxon εμπνευσμένο από τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του James Van Der Beek, διατίθεται έναντι 40 δολαρίων χωρίς υπογραφή και 80 δολαρίων με την προσωπική του αφιέρωση. Σε μήνυμά του προς όσους τον στηρίζουν, ο ηθοποιός πρόσθεσε «Σας ευχαριστώ για την αγάπη, τις προσευχές, την στήριξη και γιατί κάνατε αυτή τη φανέλα να σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ταινία. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων».

Παράλληλα με την πώληση της φανέλας, ο James Van Der Beek ξεκίνησε αυτόν τον μήνα δημοπρασία αναμνηστικών από τη σειρά «Dawson’s Creek» ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση της θεραπείας του και να στηρίξει άλλους ασθενείς. Πριν από έναν χρόνο είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 3, γεγονός που έχει συγκινήσει πολλούς θαυμαστές του και συναδέλφους του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της πρώτης επανένωσης του καστ του «Dawson’s Creek» έπειτα από 22 χρόνια, ο James Van Der Beek είχε αρχικά προγραμματιστεί να εμφανιστεί. Ωστόσο, μια λοίμωξη τον ανάγκασε να ακυρώσει την παρουσία του και τον ρόλο του ως Dawson ανέλαβε προσωρινά ο Lin Manuel Miranda. Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικά ποσά για τη θεραπεία του ηθοποιού καθώς και για τον οργανισμό F Cancer, όπως ανέφερε το Variety.

