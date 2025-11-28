Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της βραβευμένης ταινίας The Voice of Hind Rajab (Video)

Η νέα ταινία της Kaouther Ben Hania αφηγείται την τραγική διαδρομή της 6χρονης Hind Rajab μέσα από μια κινηματογραφική προσέγγιση που συγκλονίζει

Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας «The Voice of Hind Rajab», σε σενάριο και σκηνοθεσία από την δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Kaouther Ben Hania. Η νέα της δημιουργία, ήδη πολυβραβευμένη σε διεθνή φεστιβάλ, φωτίζει μια από τις πιο δραματικές ιστορίες που καταγράφηκαν στη Γάζα τον Ιανουάριο του 2024.

Η ταινία επικεντρώνεται στην υπόθεση της 6χρονης Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε στη Γάζα το πρωί της 29ης Ιανουαρίου του 2024 μαζί με 6 μέλη της οικογένειάς της μετά από πυρά ισραηλινών δυνάμεων. Η μικρή Hind είχε επιβιώσει αρχικά της επίθεσης, ενώ ο θείος, η θεία και τα τρία ξαδέλφια της έχασαν αμέσως τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος.

Μαζί με τη δεκαπεντάχρονη ξαδέρφη της, Layan, η Hind κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο ζητώντας άμεση βοήθεια. Το τηλεφώνημα αυτό, που είχε κυκλοφορήσει τότε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποτέλεσε και το σημείο εκκίνησης της προσέγγισης της Kaouther Ben Hania στο υλικό της.

Παρά την προσπάθεια των διασωστών να φτάσουν στο σημείο, το όχημα εντοπίστηκε αργότερα με τη Hind, τη Layan και την ομάδα διάσωσης νεκρούς, γεγονός που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το φιλμ αξιοποιεί μαρτυρίες, τεκμηριωμένο υλικό και δραματοποιημένες σκηνές προκειμένου να αποδώσει όχι μόνο το γεγονός αλλά και το συναισθηματικό και ανθρωπιστικό βάθος της ιστορίας.

