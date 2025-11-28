MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 28.11.2025

Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν

Τα suede ankle boots με μυτερή μύτη είναι το βασικό αξεσουάρ του χειμώνα, που προσθέτει στιλ και εκλεπτυσμένη αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα είδος ankle boots που κυριαρχεί αυτήν τη στιγμή στη μόδα, είναι τα σουέτ με μυτερή μύτη. Αντί για χοντρό τακούνι και τετράγωνες σιλουέτες, η πιο εκλεπτυσμένη επιλογή της σεζόν επικεντρώνεται στην κομψότητα και τη λεπτομέρεια. Η απαλότητα και η βελούδινη υφή του υλικού προσθέτουν άμεσα χαρακτήρα σε οποιοδήποτε σύνολο, ενώ η μυτερή φόρμα επιμηκύνει το πόδι και προσδίδει μια polished αισθητική ακόμα και σε casual εμφανίσεις.

Συνδυάζονται αρμονικά με tailored παντελόνια από μαλλί, loose-fit denim ή structured pieces που δημιουργούν ισορροπία στην εμφάνιση. Ένα μαύρο πουλόβερ με ζιβάγκο, παλτό σε καμηλό τόνους προσδίδουν διαχρονική κομψότητα, ενώ τα χρώματα όπως γκρι ή βαθύ βουργουνδί φαίνονται μοντέρνα με ανοιχτόχρωμα denim και oversize πλεκτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που φαίνεται μελετημένο χωρίς να επιβάλλεται, προσφέροντας έναν διακριτικό αλλά σίγουρο τόνο κομψότητας.

Διάβασε επίσης: Η καφέ σουέτ τσάντα θα σε κάνει να αφήσεις οριστικά πίσω το κλασικό μαύρο δέρμα

Για βραδινές εμφανίσεις, το συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργεί ως κομψή δήλωση που ολοκληρώνει το look. Συνδυάζονται άψογα με midi φούστες από σατέν ή μακριά σακάκια με mini μήκη, αναδεικνύοντας τις αναλογίες της σιλουέτας. Είτε με cropped παντελόνι είτε ankle-skimming γραμμή, η μυτερή μύτη του προσδίδει προσεγμένη εμφάνιση και αισθητική συνέπεια. Πρόκειται για ένα trend που φαίνεται πολυτελές, εκλεπτυσμένο και με έντονη δυναμική για να παραμείνει στη μόδα και την επόμενη περίοδο.

Η ανάμειξη διαφορετικών υφών και στοιχείων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ανανεωθεί η χειμερινή γκαρνταρόμπα. Συνδυασμοί suede με μαλλί, κασμίρι ή δέρμα προσδίδουν βάθος και ενδιαφέρον σε κάθε σύνολο, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο, σύγχρονο αποτέλεσμα. Τα ankle boots με μυτερή μύτη από suede αναδεικνύονται έτσι σε βασικό κομμάτι που αναβαθμίζει ακόμα και τα πιο απλά looks, προσφέροντας διαχρονικό στιλ και πολυτελή αίσθηση σε κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Αν θες το παλτό σου να ξεχωρίζει φέτος, τότε πρέπει να επιλέξεις αυτό το animal print

