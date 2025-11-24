Screen News 24.11.2025

Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

Ο ηθοποιός μιλά για τη βαθιά σχέση του με τον ρόλο που σημάδεψε τη ζωή του και για το γράμμα που έστειλε στον νέο Ron της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς Harry Potter
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Rupert Grint επανέρχεται στη συζήτηση γύρω από τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του και παραδέχεται ότι δύσκολα θα μπορέσει ποτέ να αποτινάξει την ταυτότητα του Ron Weasley. Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον κοκκινομάλλη μάγο και στενό φίλο του Harry Potter σε σύνολο 8 ταινιών από το 2001 έως το 2011 μίλησε για τον διαχρονικό δεσμό του με τον δημοφιλή ήρωα και για το πώς ο ρόλος επηρέασε τη ζωή του από την ηλικία των 12 ετών έως την ενηλικίωσή του. Ο Rupert Grint δήλωσε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου το γεγονός πως το κοινό εξακολουθεί να τον ταυτίζει με τον Ron Weasley. Όπως ανέφερε «είμαι καλά με αυτό. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Μου αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους που νιώθουν ότι αυτό ήταν κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας». Στην ερώτηση αν έχει κουραστεί από το ότι εξακολουθεί να συνδέεται με έναν ρόλο που έπαιξε δεκαετίες πριν απάντησε «όχι απολύτως όχι. Μου αρέσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που η Emma Watson χαρακτηρίζει το Hollywood «καταστροφικό για την ψυχή»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που εντάχθηκε στο σύμπαν του «Harry Potter» στην ηλικία των 12 ετών δίπλα στους Daniel Radcliffe και Emma Watson. Όταν η τελευταία ταινία κυκλοφόρησε το 2011 ο Rupert Grint ήταν 22 ετών έχοντας πια μεγαλώσει μαζί με τον χαρακτήρα του. Όπως σημείωσε «άλλαξε όλη μου τη ζωή αρκετά γρήγορα. Ήμουν τεράστιος φαν των βιβλίων οπότε για μένα ήταν σαν να μπαίνω μέσα σε αυτά και αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι οι ταινίες «μου δίνουν μεγάλη περηφάνια» και αναφέρθηκε στις νέες γενιές που τώρα ανακαλύπτουν ξανά την ιστορία.

Ο Rupert Grint αποκάλυψε επίσης ότι έχει ακολουθήσει το παράδειγμα του Daniel Radcliffe και έχει γράψει ένα προσωπικό γράμμα στον νεαρό ηθοποιό Alastair Stout ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Ron Weasley στη νέα τηλεοπτική σειρά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο της επιστολής του αλλά σχολίασε ότι «είναι αρκετά παράξενο να βλέπεις τον κύκλο να επαναλαμβάνεται ξανά. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς θα είναι».

Διάβασε επίσης: Ο Cillian Murphy αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα είναι ο Voldemort

Η πλατφόρμα HBO Max ανακοίνωσε το 2023 ότι ετοιμάζει τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» με ορίζοντα πολλών δεκαετιών και κάθε σεζόν θα βασίζεται σε ένα από τα 7 βιβλία της σειράς της J K Rowling. Μαζί με τον Alastair Stout που θα υποδυθεί τον Ron Weasley συμμετέχουν οι Dominic McLaughlin ως Harry Potter και Arabella Stanton ως Hermione Granger. Στο καστ θα βρίσκονται επίσης ο John Lithgow στον ρόλο του Albus Dumbledore η Janet McTeer ως Professor McGonagall ο Paapa Essiedu ως Professor Snape ο Nick Frost ως Hagrid και ο Paul Whitehouse ως Argus Filch.

Παρά τη μετέπειτα καριέρα του σε έργα όπως το «Knock at the Cabin» και στη σειρά «Servant» ο Rupert Grint επιμένει ότι ο Ron Weasley αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Και αν κρίνει κανείς από τα λόγια του φαίνεται πως αυτή η σκιά θα τον συντροφεύει όχι ως βάρος αλλά ως τιμή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
HARRY POTTER Rupert Grint
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Επόμενο
5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

24.11.2025

Δες επίσης

Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix
Cinema

Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix

24.11.2025
Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου
Cinema

Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου

24.11.2025
Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan
Cinema

Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

24.11.2025
Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της
Cinema

Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

24.11.2025
Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms
Cinema

Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms

24.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning

23.11.2025
Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian
Cinema

Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

23.11.2025
Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix
Cinema

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

22.11.2025
Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter
Cinema

Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας