Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

Ο Rupert Grint επανέρχεται στη συζήτηση γύρω από τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του και παραδέχεται ότι δύσκολα θα μπορέσει ποτέ να αποτινάξει την ταυτότητα του Ron Weasley. Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον κοκκινομάλλη μάγο και στενό φίλο του Harry Potter σε σύνολο 8 ταινιών από το 2001 έως το 2011 μίλησε για τον διαχρονικό δεσμό του με τον δημοφιλή ήρωα και για το πώς ο ρόλος επηρέασε τη ζωή του από την ηλικία των 12 ετών έως την ενηλικίωσή του. Ο Rupert Grint δήλωσε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου το γεγονός πως το κοινό εξακολουθεί να τον ταυτίζει με τον Ron Weasley. Όπως ανέφερε «είμαι καλά με αυτό. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Μου αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους που νιώθουν ότι αυτό ήταν κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας». Στην ερώτηση αν έχει κουραστεί από το ότι εξακολουθεί να συνδέεται με έναν ρόλο που έπαιξε δεκαετίες πριν απάντησε «όχι απολύτως όχι. Μου αρέσει».

Ο ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που εντάχθηκε στο σύμπαν του «Harry Potter» στην ηλικία των 12 ετών δίπλα στους Daniel Radcliffe και Emma Watson. Όταν η τελευταία ταινία κυκλοφόρησε το 2011 ο Rupert Grint ήταν 22 ετών έχοντας πια μεγαλώσει μαζί με τον χαρακτήρα του. Όπως σημείωσε «άλλαξε όλη μου τη ζωή αρκετά γρήγορα. Ήμουν τεράστιος φαν των βιβλίων οπότε για μένα ήταν σαν να μπαίνω μέσα σε αυτά και αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι οι ταινίες «μου δίνουν μεγάλη περηφάνια» και αναφέρθηκε στις νέες γενιές που τώρα ανακαλύπτουν ξανά την ιστορία.

Ο Rupert Grint αποκάλυψε επίσης ότι έχει ακολουθήσει το παράδειγμα του Daniel Radcliffe και έχει γράψει ένα προσωπικό γράμμα στον νεαρό ηθοποιό Alastair Stout ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Ron Weasley στη νέα τηλεοπτική σειρά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο της επιστολής του αλλά σχολίασε ότι «είναι αρκετά παράξενο να βλέπεις τον κύκλο να επαναλαμβάνεται ξανά. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς θα είναι».

Η πλατφόρμα HBO Max ανακοίνωσε το 2023 ότι ετοιμάζει τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» με ορίζοντα πολλών δεκαετιών και κάθε σεζόν θα βασίζεται σε ένα από τα 7 βιβλία της σειράς της J K Rowling. Μαζί με τον Alastair Stout που θα υποδυθεί τον Ron Weasley συμμετέχουν οι Dominic McLaughlin ως Harry Potter και Arabella Stanton ως Hermione Granger. Στο καστ θα βρίσκονται επίσης ο John Lithgow στον ρόλο του Albus Dumbledore η Janet McTeer ως Professor McGonagall ο Paapa Essiedu ως Professor Snape ο Nick Frost ως Hagrid και ο Paul Whitehouse ως Argus Filch.

Παρά τη μετέπειτα καριέρα του σε έργα όπως το «Knock at the Cabin» και στη σειρά «Servant» ο Rupert Grint επιμένει ότι ο Ron Weasley αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Και αν κρίνει κανείς από τα λόγια του φαίνεται πως αυτή η σκιά θα τον συντροφεύει όχι ως βάρος αλλά ως τιμή.

