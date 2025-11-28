Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι

Στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, οι αγαπημένοι stars συμμετείχαν στο διασκεδαστικό challenge Strike a Pose, ποζάροντας για διάφορες καταστάσεις. Από αμήχανες συναντήσεις με πρώην μέχρι στιγμές μπροστά σε παπαράτσι, κάθε πόζα αποκάλυπτε την προσωπικότητα και την παιχνιδιάρικη πλευρά τους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο fashion στιγμές μπορούν να είναι αστείες και απρόβλεπτες.

Στο red carpet, οι οικοδεσπότες Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και Ανδρέας Ζωίτσας έκαναν τις ερωτήσεις στους καλλιτέχνες, προσθέτοντας χιούμορ και ζωντάνια στη βραδιά. Οι celebrities δεν έχασαν την ευκαιρία να ποζάρουν δυναμικά, δημιουργώντας μοναδικά στιγμιότυπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου αποδέχτηκε το challenge του Strike a Pose, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή πόζα για κάθε κατάσταση. Στην αρχή, έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με ύφος femme fatale, το ένα χέρι στη μέση και το άλλο να ακουμπά απαλά το πρόσωπό της. Αν, όμως, έβλεπε έναν παπαράτσι απέναντί της, απλώς θα κρυβόταν πίσω από τα μαλλιά της και θα έφευγε γρήγορα. Τέλος, αν κάποιος της έπαιρνε τη θέση στο supermarket, θα έβαζε τα χέρια στη μέση και θα τραγουδούσε με χιούμορ: «Πάλι τέτοια μου κάνεις».

Gaia Mercury

Στο challenge συμμετείχε και η Gaia Mercury, η οποία έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με το χέρι στη μέση και το βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αν ο πρώην της περνούσε από απέναντι, όχι μόνο δε θα πόζαρε, αλλά θα έφευγε τρέχοντας μακριά. Αν, όμως, έπρεπε να πάει σε ένα ραντεβού σε πέντε λεπτά, θα έκανε μια γρήγορη πόζα που θα έδειχνε πόσο σίγουρη είναι.

Χριστίνα Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα πόζαρε και εκείνη στο κόκκινο χαλί. Στην αρχή, έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με ένα σαγηνευτικό βλέμμα που θύμιζε σταρ του παλιού Hollywood. Αν, όμως, περνούσε ένας παπαράτσι, δεν θα πόζαρε καθόλου, καθώς δεν θα τον είχε καν προσέξει. Αν πάλι περνούσε μπροστά της κάποια πρώην σχέση, θα χάριζε την πιο δυναμική και αυτοπεποίθητη πόζα της.

Ηλίας Μπόγδανος

Για τον Ηλία Μπόγδανο, η πιο fashion πόζα είναι να βάλει δυναμικά τα χέρια στη μέση, να τινάξει πίσω το πανωφόρι και να πατήσει αποφασιστικά το πόδι μπροστά. Αν περνούσε η πρώην του ενώ είναι με τη σύντροφό του, μάλλον θα έσπαγε την άβολη στιγμή με ένα ακόμα πιο αμήχανο «Γεια, τι κάνεις;». Και αν έβλεπε έναν παπαράτσι ενώ τρώει σε εστιατόριο, θα προσπαθούσε να χαμογελάσει, φροντίζοντας να μη φαίνεται το φαγητό.

Yama

Οι Yama έκαναν και εκείνοι τις δικές τους πόζες, ξεκινώντας με το κάπως άβολο σενάριο μιας τυχαίας συνάντησης με πρώην, και προφανώς, η κοινή πόζα εδώ ήταν να γυρίσουν την πλάτη. Βέβαια, αν κάποιος τους έπαιρνε τη θέση στο σούπερμάρκετ, θα πόζαραν με ένα μείγμα απορίας και τσαμπουκά. Τέλος, αν περνούσε μπροστά τους η ομορφότερη κοπέλα, μάλλον από το σοκ θα έπιαναν το κεφάλι τους ή θα έκαναν μια χαρακτηριστική κίνηση θαυμασμού.

Zaf

Η πιο fashion πόζα του Zaf είναι να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα και να βάλει το ένα πόδι μπροστά. Αν περνούσε η πρώην του, θα έκανε τον αδιάφορο, ενώ αν έβλεπε έναν παπαράτσι, θα γυρνούσε πλάτη. Βέβαια, αν κέρδιζε τον Εθνικό τελικό της Eurovision, μάλλον θα λιποθυμούσε από τη χαρά.

Ορσαλία Παρθένη, Papazo, Akylas

Οι τρεις τους έδειξαν την πιο fashion πόζα τους, ποζάροντας στο πλάι με τα χέρια στη μέση, σταυρωτά ή απλά κάτω. Αν έβλεπαν παπαράτσι, μάλλον θα έσκυβαν και θα κάλυπταν το πρόσωπό τους. Αν περνούσε η πρώην τους, ο Akylas θα χαιρετούσε, ο Papazo θα έκανε τον αδιάφορο και η Ορσαλία Παρθένη θα γύριζε πλάτη.

Dr. Chris

Η πιο fashion πόζα του Dr. Chris είναι να βάζει τα χέρια στη μέση και να κοιτάει την κάμερα σαν top model. Σε αντίθεση με πολλές από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αν συναντούσε πρώην σχέση, θα χαιρετούσε με χαρά. Αν του έπαιρναν τη σειρά στο σούπερμάρκετ, δεν θα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα.

