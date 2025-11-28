MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 28.11.2025

Strike a Pose Challenge στο Red Carpet του MadWalk 2025: Πώς ποζάρουν οι stars και για τι

strike_a_pose_red_carpet
Οι stars του MadWalk 2025 ποζάρουν στο Strike a Pose για διάφορες καταστάσεις, από πρώην και παπαράτσι μέχρι αστείες και απρόβλεπτες στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 by Three Cents, οι αγαπημένοι stars συμμετείχαν στο διασκεδαστικό challenge Strike a Pose, ποζάροντας για διάφορες καταστάσεις. Από αμήχανες συναντήσεις με πρώην μέχρι στιγμές μπροστά σε παπαράτσι, κάθε πόζα αποκάλυπτε την προσωπικότητα και την παιχνιδιάρικη πλευρά τους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο fashion στιγμές μπορούν να είναι αστείες και απρόβλεπτες.

Στο red carpet, οι οικοδεσπότες Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και Ανδρέας Ζωίτσας έκαναν τις ερωτήσεις στους καλλιτέχνες, προσθέτοντας χιούμορ και ζωντάνια στη βραδιά. Οι celebrities δεν έχασαν την ευκαιρία να ποζάρουν δυναμικά, δημιουργώντας μοναδικά στιγμιότυπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

strikea_a_pose_madwalk

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απαντήσεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου αποδέχτηκε το challenge του Strike a Pose, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή πόζα για κάθε κατάσταση. Στην αρχή, έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με ύφος femme fatale, το ένα χέρι στη μέση και το άλλο να ακουμπά απαλά το πρόσωπό της. Αν, όμως, έβλεπε έναν παπαράτσι απέναντί της, απλώς θα κρυβόταν πίσω από τα μαλλιά της και θα έφευγε γρήγορα. Τέλος, αν κάποιος της έπαιρνε τη θέση στο supermarket, θα έβαζε τα χέρια στη μέση και θα τραγουδούσε με χιούμορ: «Πάλι τέτοια μου κάνεις».

Gaia Mercury 

Στο challenge συμμετείχε και η Gaia Mercury, η οποία έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με το χέρι στη μέση και το βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αν ο πρώην της περνούσε από απέναντι, όχι μόνο δε θα πόζαρε, αλλά θα έφευγε τρέχοντας μακριά. Αν, όμως, έπρεπε να πάει σε ένα ραντεβού σε πέντε λεπτά, θα έκανε μια γρήγορη πόζα που θα έδειχνε πόσο σίγουρη είναι.

Χριστίνα Μπόμπα 

Η Χριστίνα Μπόμπα πόζαρε και εκείνη στο κόκκινο χαλί. Στην αρχή, έβγαλε την πιο fashion πόζα της, με ένα σαγηνευτικό βλέμμα που θύμιζε σταρ του παλιού Hollywood. Αν, όμως, περνούσε ένας παπαράτσι, δεν θα πόζαρε καθόλου, καθώς δεν θα τον είχε καν προσέξει. Αν πάλι περνούσε μπροστά της κάποια πρώην σχέση, θα χάριζε την πιο δυναμική και αυτοπεποίθητη πόζα της.

Ηλίας Μπόγδανος

Για τον Ηλία Μπόγδανο, η πιο fashion πόζα είναι να βάλει δυναμικά τα χέρια στη μέση, να τινάξει πίσω το πανωφόρι και να πατήσει αποφασιστικά το πόδι μπροστά. Αν περνούσε η πρώην του ενώ είναι με τη σύντροφό του, μάλλον θα έσπαγε την άβολη στιγμή με ένα ακόμα πιο αμήχανο «Γεια, τι κάνεις;». Και αν έβλεπε έναν παπαράτσι ενώ τρώει σε εστιατόριο, θα προσπαθούσε να χαμογελάσει, φροντίζοντας να μη φαίνεται το φαγητό.

Yama 

Οι Yama έκαναν και εκείνοι τις δικές τους πόζες, ξεκινώντας με το κάπως άβολο σενάριο μιας τυχαίας συνάντησης με πρώην, και προφανώς, η κοινή πόζα εδώ ήταν να γυρίσουν την πλάτη. Βέβαια, αν κάποιος τους έπαιρνε τη θέση στο σούπερμάρκετ, θα πόζαραν με ένα μείγμα απορίας και τσαμπουκά. Τέλος, αν περνούσε μπροστά τους η ομορφότερη κοπέλα, μάλλον από το σοκ θα έπιαναν το κεφάλι τους ή θα έκαναν μια χαρακτηριστική κίνηση θαυμασμού.

Zaf

Η πιο fashion πόζα του Zaf είναι να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα και να βάλει το ένα πόδι μπροστά. Αν περνούσε η πρώην του, θα έκανε τον αδιάφορο, ενώ αν έβλεπε έναν παπαράτσι, θα γυρνούσε πλάτη. Βέβαια, αν κέρδιζε τον Εθνικό τελικό της Eurovision, μάλλον θα λιποθυμούσε από τη χαρά.

Ορσαλία Παρθένη, Papazo, Akylas

Οι τρεις τους έδειξαν την πιο fashion πόζα τους, ποζάροντας στο πλάι με τα χέρια στη μέση, σταυρωτά ή απλά κάτω. Αν έβλεπαν παπαράτσι, μάλλον θα έσκυβαν και θα κάλυπταν το πρόσωπό τους. Αν περνούσε η πρώην τους, ο Akylas θα χαιρετούσε, ο Papazo θα έκανε τον αδιάφορο και η Ορσαλία Παρθένη θα γύριζε πλάτη.

Dr. Chris 

Η πιο fashion πόζα του Dr. Chris είναι να βάζει τα χέρια στη μέση και να κοιτάει την κάμερα σαν top model. Σε αντίθεση με πολλές από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αν συναντούσε πρώην σχέση, θα χαιρετούσε με χαρά. Αν του έπαιρναν τη σειρά στο σούπερμάρκετ, δεν θα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα.

Διάβασε επίσης: Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 red carpet
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την ψυχανάλυση και τη μητρότητα

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την ψυχανάλυση και τη μητρότητα

28.11.2025
Επόμενο
Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

28.11.2025

Δες επίσης

Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου
Beauty

Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου

28.11.2025
Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν
Fashion

Η εκδοχή των ankle boots που δεν θα σταματήσεις να φοράς αυτή τη σεζόν

28.11.2025
Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα
Life

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025
Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά
Life

Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά

27.11.2025
6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα
Life

6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα

27.11.2025
Sandwich shampoo: Το κόλπο του TikTok που θα αλλάξει μια για πάντα τη φροντίδα των μαλλιών σου
Beauty

Sandwich shampoo: Το κόλπο του TikTok που θα αλλάξει μια για πάντα τη φροντίδα των μαλλιών σου

27.11.2025
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη
Life

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

27.11.2025
Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage
Life

Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

27.11.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

27.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας