Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

Σε μια καμπάνια που συνδυάζει τον παλμό της ποπ κουλτούρας με το πνεύμα της ολυμπιακής προσπάθειας, η Dua Lipa εμφανίζεται στο νέο προωθητικό φιλμ της NBCUniversal για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια παρουσιάζεται να διασχίζει τους χιονισμένους δρόμους της ιταλικής μητρόπολης, αναδεικνύοντας το όραμα και τη δυναμική των γυναικών αθλητριών της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι η δική της «περίοδος προπόνησης» όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Στο φιλμ η Dua Lipa κινείται με φυσική άνεση στη Galleria Vittorio Emanuele II, μιλώντας εναλλάξ ιταλικά και αγγλικά και αποτίοντας φόρο τιμής σε αθλήτριες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χειμερινό αθλητισμό. Η Lindsay Vonn και η Mikaela Shiffrin από το αλπικό σκι, η Chloe Kim από το snowboard και η ανερχόμενη αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Alysa Liu προβάλλονται στο φιλμ μέσα από μια σειρά εικόνων που ξετυλίγονται στον ρυθμό της disco pop επιτυχίας «Training Season», η οποία έχει φτάσει στο top 40 του Billboard Hot 100.

Εντυπωσιακά ντυμένη με μαύρη γούνα, η Dua Lipa περπατά με χάρη στο χειμωνιάτικο τοπίο κρατώντας ένα σκυλί και χαϊδεύοντας έναν husky πριν κλείσει το σποτ με τη φράση «θα σας δω εκεί», ειπωμένη σε άψογα ιταλικά. Η επιλογή των τοποθεσιών και της αισθητικής υπηρετεί το στόχο της καμπάνιας που θέλει να αναδείξει το Μιλάνο ως επίκεντρο κομψότητας, ζωντάνιας και παγκόσμιας κουλτούρας.

Ο Joseph Lee, αντιπρόεδρος δημιουργικού μάρκετινγκ για τον τομέα αθλητισμού και ψυχαγωγίας της NBCUniversal, σχολίασε ότι «ως παγκόσμιο μουσικό και fashion icon η Dua Lipa ενσαρκώνει τέλεια το πνεύμα του Μιλάνου, και το συγκεκριμένο έργο αποτυπώνει τόσο τη μαγεία της πόλης όσο και τη δύναμη των πολλών γυναικών αθλητριών που θα καθορίσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026».

Η τελετή έναρξης της 25ης διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έχει προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον του κοινού αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει σε δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες τοποθεσίες των Άλπεων.

Την ίδια στιγμή η Dua Lipa συνεχίζει την περιοδεία της «Radical Optimism Tour». Επόμενος σταθμός της είναι η Μπογκοτά στις 28 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ολοκληρώσει το διεθνές σκέλος της περιοδείας με τρεις συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού. Η σταθερή παρουσία της σε μεγάλες διοργανώσεις και η έντονη καλλιτεχνική της δραστηριότητα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως μιας από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ σκηνής.

