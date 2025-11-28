«Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Να είναι οκ με τον εαυτό του. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας στη ζωή του. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες, ότι κάτι τρέχει με τη ζωή τους». 