Στο πλατό του Buongiorno βρέθηκε στις 27 Νοεμβρίου η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τα επαγγελματικά της βήματα, την προσωπική της ζωή, αλλά και τη σχέση της με τη θρυλική Μαρινέλλα.

«Ζω μια πολύ όμορφη περίοδο και πραγματικά την απολαμβάνω», είπε με χαμόγελο η αγαπημένη ερμηνεύτρια. Στις 5 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα στο «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, όπου πρωταγωνιστεί. Όπως ανέφερε, κάθε φορά που το θέατρο επιστρέφει στη ζωή της, της χαρίζει μια ακόμη δημιουργική χρονιά. «Το αγαπώ βαθιά και η επαφή με το σανίδι μου το θυμίζει συνεχώς. Το θέατρο έχει άλλες ταχύτητες, άλλες απαιτήσεις και δυνατές συνεργασίες. Ξεκινάμε με πολλή χαρά».

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποκάλυψε επίσης ότι η ψυχανάλυση είναι μια διαδικασία που επιστρέφει συχνά στη ζωή της. «Μου έχει δώσει εργαλεία, αλλά και το επάγγελμά μου με έχει βοηθήσει πολύ. Μέσα από το τραγούδι και το θέατρο έρχομαι κοντά στους ανθρώπους και αυτό με έκανε να κατανοήσω καλύτερα την ανθρώπινη φύση».





Αναφερόμενη στη Μαρινέλλα, είπε πως τη γνώρισε από κοντά λίγες φορές, αλλά τη θαυμάζει απεριόριστα. «Είχα την τιμή να τραγουδήσουμε μαζί σε εκπομπή της στο MEGA με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι μια σπουδαία γυναίκα».

Για τα προσωπικά της, παραδέχτηκε πως προτιμά να μιλά λιγότερο. «Κρατάω αυτό το κομμάτι για μένα. Είναι δικό μου, προσωπικό. Είμαι πιο κλειστή και θεωρώ ότι τα αισθήματά μου είναι η δική μου μικρή κληρονομιά».

Μίλησε επίσης για τις σχέσεις και την αμοιβαία επιρροή που υπάρχει μέσα σε αυτές. «Ο άνθρωπος που επιλέγουμε πρέπει να αναδεικνύει τα καλά μας στοιχεία. Είναι μια αμφίδρομη σχέση». Για τη μητρότητα είπε πως τη θεωρεί ιερή, αλλά δεν ξέρει αν είναι έτοιμη. Τόνισε ακόμη πως σέβεται απόλυτα τις γυναίκες που επιλέγουν να μη γίνουν μητέρες, επισημαίνοντας ότι όλες οι επιλογές έχουν την ίδια αξία.

«Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Να είναι οκ με τον εαυτό του. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας στη ζωή του. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες, ότι κάτι τρέχει με τη ζωή τους».





