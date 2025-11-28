MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 28.11.2025

Γεμάτο παιχνίδια και πολύχρωμα στολίδια το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα (φωτογραφία)

Ελένη Φουρέιρα χριστούγεννα
Η τραγουδίστρια βρήκε χρόνο μέσα στο φορτωμένο της πρόγραμμα και στόλισε το σπίτι της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ολοένα και περισσότεροι γεμίζουν τα σπίτια τους με λαμπάκια, χρωματιστές γιρλάντες και κάθε λογής στολίδια και ανάμεσα σε αυτούς και η Ελένη Φουρέιρα.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια, παρά το φορτωμένο καθημερινό της πρόγραμμα, βρήκε λίγο χρόνο για να επιμεληθεί τον στολισμό του παραδοσιακού της δέντρου.

Ελένη Φουρέιρα

Διάβασε επίσης: Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

Η ίδια μοιράστηκε μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της φίλους, εντυπωσιάζοντάς τους με την αισθητική της.

Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο

Το δέντρο της, ιδιαίτερα ψηλό και επιβλητικό, είναι διακοσμημένο σε κόκκινους και λευκούς τόνους, ενώ οι πλούσιες κορδέλες ολοκληρώνουν κομψά την εικόνα του.

Ελένη Φουρέιρα χριστούγεννα

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas δέντρο ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φαντασμαγορική η Παρέλαση των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη με καθηλωτική Cynthia Erivo και K-pop vibes από HUNTR/X

Φαντασμαγορική η Παρέλαση των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη με καθηλωτική Cynthia Erivo και K-pop vibes από HUNTR/X

28.11.2025
Επόμενο
Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

28.11.2025

Δες επίσης

Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου
Celeb News

Ο James Van Der Beek φορά ξανά τη φανέλα του «Varsity Blues» στον προσωπικό του αγώνα κατά του καρκίνου

28.11.2025
Ο Jackson Browne ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών
Celeb News

Ο Jackson Browne ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου του Ethan Browne σε ηλικία 52 ετών

27.11.2025
Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε
Celeb News

Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε

27.11.2025
Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News

Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση
Celeb News

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

27.11.2025
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg

27.11.2025
Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή
Celeb News

Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

27.11.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

27.11.2025
Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»
Celeb News

Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

27.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας