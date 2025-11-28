Γεμάτο παιχνίδια και πολύχρωμα στολίδια το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα (φωτογραφία)

Η τραγουδίστρια βρήκε χρόνο μέσα στο φορτωμένο της πρόγραμμα και στόλισε το σπίτι της

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ολοένα και περισσότεροι γεμίζουν τα σπίτια τους με λαμπάκια, χρωματιστές γιρλάντες και κάθε λογής στολίδια και ανάμεσα σε αυτούς και η Ελένη Φουρέιρα.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια, παρά το φορτωμένο καθημερινό της πρόγραμμα, βρήκε λίγο χρόνο για να επιμεληθεί τον στολισμό του παραδοσιακού της δέντρου.

Η ίδια μοιράστηκε μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της φίλους, εντυπωσιάζοντάς τους με την αισθητική της.

Το δέντρο της, ιδιαίτερα ψηλό και επιβλητικό, είναι διακοσμημένο σε κόκκινους και λευκούς τόνους, ενώ οι πλούσιες κορδέλες ολοκληρώνουν κομψά την εικόνα του.

