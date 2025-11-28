MadWalk 2025 by Three Cents
Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

Η παραγωγή αναβαθμίζει το reality με φρέσκιες δοκιμασίες και νέους ρόλους στην κριτική ομάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα του Star για το GNTM, καθώς η παραγωγή αποφάσισε να ενισχύσει το εβδομαδιαίο line-up του δημοφιλούς fashion reality, προσθέτοντας ένα επιπλέον επεισόδιο.

Η νέα αυτή κίνηση ανατρέπει τον ρυθμό τόσο των διαγωνιζόμενων όσο και του κοινού. Το GNTM, που έχει επιστρέψει ανανεωμένο με νέο concept και πλήρως αναδιαμορφωμένο σκηνικό, παρουσιάζει πλέον δοκιμασίες με φρέσκια αισθητική και διαφορετικές θεματικές, προσφέροντας μια πιο απαιτητική αλλά και πιο ουσιαστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του STAR μέσα από τα social media, το κοινό θα μπορεί πλέον να παρακολουθεί το GNTM δύο φορές την εβδομάδα: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.

GNTM

Να σημειώσουμε πως η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από έντονη δράση και ανανεωμένους ρόλους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει αναλάβει θέση Competition Director & Model Mentor, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, υπογράφοντας τη δημιουργική κατεύθυνση των δοκιμασιών.

https://www.instagram.com/gntmgr/

Η κριτική επιτροπή έχει ανανεωθεί πλήρως, με τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη να αξιολογούν τους συμμετέχοντες με συνδυασμό εμπειρίας, αισθητικής και αυστηρότητας.

Με τη διπλή εβδομαδιαία δόση GNTM, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί πιο συχνά τις εξελίξεις, τις εντάσεις και τις δημιουργικές δοκιμασίες που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, οι Τετάρτες και οι Παρασκευές στο Star αποκτούν έντονο ρυθμό… με μόδα εις διπλούν.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας

