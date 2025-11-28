Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

Η παραγωγή αναβαθμίζει το reality με φρέσκιες δοκιμασίες και νέους ρόλους στην κριτική ομάδα

Αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα του Star για το GNTM, καθώς η παραγωγή αποφάσισε να ενισχύσει το εβδομαδιαίο line-up του δημοφιλούς fashion reality, προσθέτοντας ένα επιπλέον επεισόδιο.

Η νέα αυτή κίνηση ανατρέπει τον ρυθμό τόσο των διαγωνιζόμενων όσο και του κοινού. Το GNTM, που έχει επιστρέψει ανανεωμένο με νέο concept και πλήρως αναδιαμορφωμένο σκηνικό, παρουσιάζει πλέον δοκιμασίες με φρέσκια αισθητική και διαφορετικές θεματικές, προσφέροντας μια πιο απαιτητική αλλά και πιο ουσιαστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του STAR μέσα από τα social media, το κοινό θα μπορεί πλέον να παρακολουθεί το GNTM δύο φορές την εβδομάδα: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.

Να σημειώσουμε πως η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από έντονη δράση και ανανεωμένους ρόλους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει αναλάβει θέση Competition Director & Model Mentor, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, υπογράφοντας τη δημιουργική κατεύθυνση των δοκιμασιών.

Η κριτική επιτροπή έχει ανανεωθεί πλήρως, με τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη να αξιολογούν τους συμμετέχοντες με συνδυασμό εμπειρίας, αισθητικής και αυστηρότητας.

Με τη διπλή εβδομαδιαία δόση GNTM, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί πιο συχνά τις εξελίξεις, τις εντάσεις και τις δημιουργικές δοκιμασίες που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, οι Τετάρτες και οι Παρασκευές στο Star αποκτούν έντονο ρυθμό… με μόδα εις διπλούν.

