Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Στο MadWalk 2025 by Three Cents η Loreen έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα, μετατρέποντας τη μουσική της εμφάνιση σε μοναδική εμπειρία. Το closing act της ήταν μια οπτικοακουστική τελετουργία, ένα ταξίδι όπου το φως, η κίνηση και η φωνή της συντονίστηκαν σε μια σχεδόν μυστικιστική ένταση.

Για λίγα λεπτά το Tae Kwon Do έμοιαζε να αιωρείται έξω από χρόνο και χώρο, υπενθυμίζοντας πως η ίδια δεν ερμηνεύει απλώς αλλά κατοικεί τη σκηνή με έναν τρόπο ενστικτώδη και πρωτόγονο.

Με αφορμή την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Loreen έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού της που συχνά μένουν πίσω από τα φώτα. Αφηγήθηκε το ταξίδι της στη μουσική, ένα ταξίδι που ξεκινά από τη Στοκχόλμη, περνά από τηλεοπτικά πλατό, στούντιο και live σκηνές, και κορυφώνεται στη Eurovision, αλλά και για τις πηγές έμπνευσης που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητά της. Από τη φύση και την πνευματικότητα μέχρι τις πολιτισμικές της ρίζες, η Loreen περιγράφει τη μουσική της ως ένα σύνολο εμπειριών, συναισθημάτων και εξερεύνησης.

Από τη ντροπαλή έφηβη που τραγουδούσε μόνη της στη φωνή που γεμίζει στάδια

Το ταξίδι της προς τη μουσική ξεκίνησε με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει να μας αφηγούνται άλλοι καλλιτέχνες. Εκείνη, όπως αποκάλυψε ήταν ένα πολύ ντροπαλό παιδί το οποίο δεν αποζητούσε την προσοχή των υπολοίπων: «Συνήθιζα να τραγουδάω όταν ήμουν μόνη μου, πιο ιδιωτικά σαν να ήταν κάτι πολύ προσωπικό για εμένα γιατί ήμουν αρκετά ντροπαλή. Αυτή η διαδικασία είχε μια πιο πνευματική χροιά, και γι’ αυτό ήταν κάτι που συνήθιζα να κάνω με τις ώρες μόνη μου».

Αν και σήμερα η φωνή της και η ενέργεια της γεμίζουν στάδια ολόκληρα και τα τραγούδια της έχουν εκατομμύρια streams, η ίδια αποκάλυψε ότι δεν είδε ποτέ τον εαυτό της ως καλλιτέχνη όταν ήταν μικρότερη: «Όταν ξεκίνησα, δεν με θεωρούσα καλλιτέχνη και δεν έβλεπα καν τον εαυτό μου ως τραγουδίστρια. Απλώς μου άρεσε πολύ να τραγουδάω. Όταν έγινα 14, η γιαγιά μου, μια γυναίκα με εσωτερική πνευματική υπόσταση, με ρώτησε αν θεωρώ ότι το δώρο της φωνής μου ανήκει σε μένα. Όταν της απάντησα ότι φυσικά και είναι δικό μου, μου είπε ότι πρόκειται για ένα δώρο από τον Θεό που θα έπρεπε να μοιραστώ με τον κόσμο. Μου πήρε λίγο καιρό να το καταλάβω, αλλά εκείνη η στιγμή έγινε η αρχή».

Όπως έγινε κατανοητό και μέσα από τη συζήτηση αυτός είναι ο λόγος που τα τραγούδια της και γενικότερα τα performances της έχουν έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα που εναρμονίζεται με τη ροή της ενέργειας και του συναισθήματος που θέλει να μεταδώσει κάθε φορά: «Μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τη διαδικασία του διαλογισμού, οι κινήσεις έρχονται πολύ φυσικά γιατί πηγαίνω με τη ροή».

Το ταξίδι της από το «Euphoria» στο «Tattoo» ως ένας συναισθηματικός κύκλος

Η Loreen είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει 2 φορές τον διαγωνισμό της Eurovision. Η πρώτη της νίκη ήρθε το 2012 με το «Euphoria» και η δεύτερη ακριβώς 11 χρόνια αργότερα, το 2023, με το «Tattoo», μια επιτυχία που η ίδια δεν θεωρεί καθόλου τυχαία: «Ο αριθμός 11 έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, σημαίνει άνοιγμα, σημαίνει ότι κάτι είναι γραφτό να γίνει, είναι η ενέργεια του φωτός. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτές οι δύο νίκες είχαν 11 χρόνια απόσταση μεταξύ τους. Κάθε 11 χρόνια υπάρχει ένα πνευματικό άνοιγμα για εμένα. Το 11 γενικότερα είναι ο αριθμός μου».

Βέβαια, οι επιτυχίες δεν σταματούν στη σκηνή του διαγωνισμού. Το «Tattoo» έχει γίνει 3 φορές πλατινένιο στην Ελλάδα ενώ το «Ιs it love» έχει γίνει ήδη χρυσό. Κάθε της βήμα πλέον είναι και ένα ακόμα βήμα προς τα πάνω. Με αυτό ως αφορμή, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει προσωπικά αλλά και δημιουργικά αυτές τις επιτυχίες: «Αυτές οι στιγμές έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου. Με το “Euphoria” και με το “Tattoo” βίωσα μεταμορφώσεις όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Αν κοιτάξει κανείς το “Euphoria”, είναι πιο εσωτερικό, μυστικιστικό και σκοτεινό, χωρίς όμως αρνητικό νόημα. Έντεκα χρόνια αργότερα δημιούργησα το “Tattoo”, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο, σαν το Γιν και το Γιαν, κάτι που προέκυψε εντελώς φυσικά. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήρθαν τα πάνω και κάτω πολλές φορές, αλλά αυτό που έχει νόημα τελικά είναι το να αποδέχεσαι την αγάπη».

Η μαγική σύνδεση με το ελληνικό κοινό

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Loreen επισκέπτεται την Ελλάδα. Την προηγούμενη χρονιά είχε βρεθεί στο Release Athens 2025, ανεβαίνοντας στη σκηνή δίπλα στην Kylie Minogue. Έχοντας πλέον ζήσει και μοιραστεί αξέχαστες στιγμές με το ελληνικό κοινό, η ίδια αναφέρθηκε στην εμπειρία της: «Η στιγμή που βρισκόμουν στη σκηνή ήταν η πιο όμορφη στιγμή που είχα ζήσει εδώ και πολύ καιρό γιατί τη στιγμή που ήμουν στη σκηνή είχε ένα ηλιοβασίλεμα και ότι ο ήλιος δύει η ενέργεια είναι διαφορετική και υπήρχε πολλή αγάπη. Οι Έλληνες είναι πολύ παθιασμένοι, αγαπούν τη μουσική και τις τέχνες και δεν φοβούνται να χορέψουν και να νιώσουν. Υπήρχε πραγματική σύνδεση εκείνη τη στιγμή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εκείνη τη στιγμή ότι στο κοινό υπήρχαν άτομα κάθε ηλικίας και αυτό που άρεσε γιατί αν και δεν ήμουν το cool παιδί του σχολείου μου αρέσει πολύ να μιλάω με τον κόσμο, αγαπώ τους ανθρώπους».

Η σχέση της με το ελληνικό κοινό υπήρξε πάντα κάτι παραπάνω από απλή επικοινωνία. Καθώς μιλά για την αλληλεπίδρασή της με τους θαυμαστές της, αποκαλύπτει και την ίδια την ουσία της μουσικής της δημιουργίας: «Διαφορετική μουσική δημιουργεί διαφορετικά πράγματα. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο σκοπός της δικής μου μουσικής, πάντα το ήξερα. Οι δυναμικές εναλλαγές που υπάρχουν στα τραγούδια μου σχετίζονται με τα συναισθήματα που ακολουθούν τη μουσική».

Μέσα από τα λόγια της, γίνεται σαφές ότι κάθε τραγούδι είναι μια συναισθηματική πορεία. Η ησυχία της αρχής δεν είναι τυχαία, προορίζεται να προετοιμάσει τον ακροατή για την κορύφωση που έρχεται στο ρεφρέν. Όπως η ίδια εξηγεί: «Αυτό που θέλω όταν τα ακούει κάποιος είναι να απελευθερώνει αυτό το συναίσθημα. Γι’ αυτό η αρχή είναι πιο ήρεμη και όταν φτάνει στο ρεφρέν υπάρχει πολλή ένταση, και όταν κάποιος είναι ανοιχτός μπορεί να αφεθεί στο συναίσθημα που προκαλεί, ακόμα και να κλάψει». Δεν πρόκειται απλώς για μουσική, πρόκειται για εμπειρία με βαθιά πνευματική διάσταση: «Για εμένα, όλα έχουν ένα πνευματικό υπόβαθρο από πίσω τους».

Όταν η μόδα γίνεται μέρος της μουσικής αφήγησης

H Loreen δεν είναι απλώς μια φωνή που προκαλεί συναισθήματα και επουλώνει την ψυχή, αλλά μια καλλιτέχνιδα που μετατρέπει την αισθητική σε τελετουργία. Η σχέση της με τη μόδα δεν λειτουργεί ως συμπλήρωμα της σκηνικής της παρουσίας, αλλά ως φυσική προέκταση του εσωτερικού της σύμπαντος, από τα εντυπωσιακά headpieces και τα statement κιμονό μέχρι τις μεταλλικές, σχεδόν μυστικιστικές πανοπλίες και τα signature μακριά νύχια της, κάθε στοιχείο συνθέτει ένα προσωπικό αφήγημα έντασης, ελευθερίας και πνευματικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η συμμετοχή της στο φετινό MadWalk 2025 by Three Cents προκάλεσε αίσθηση, όπως και η παρουσία της στην επίδειξη του Yohji Yamamoto στο Paris Fashion Week.

Κάθε εμφάνιση, όπως και κάθε τραγούδι της, αποτελεί μια μορφή ενεργειακής αφήγησης. Δεν ντύνεται για να ξεχωρίσει, αλλά για να αποκαλύψει κάτι από την αλήθεια της: «Θέλω σε κάθε μου performance να δημιουργώ έναν νέο κόσμο. Όταν έχεις μπροστά σου έναν ολόκληρο κόσμο, κοιτάζεις τα πάντα, από το περιβάλλον μέχρι το άτομο. Όλα τριγύρω είναι εκεί για να ενισχύσουν τη μουσική, οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσθέτει στη φαντασία του καθενός. Γι’ αυτό και εγώ στη Eurovision δεν κάθομαι απλώς στο κέντρο και τραγουδάω, πράγμα που θα ήταν πολύ εύκολο, αλλά δημιουργώ έναν νέο κόσμο όπου υπάρχει έδαφος, ουρανός και μόδα. Είναι ένας τρόπος για να δείξω στο κοινό τον δικό μου κόσμο».

Η νέα μουσική πορεία της Loreen αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη εμπειρία και τα αντιθετικά συναισθήματα

Μιλώντας για το πώς φαντάζεται τη μελλοντική πορεία της μουσικής της, η Loreen στρέφεται σε κάτι που ξεπερνά την ηχητική εξέλιξη και ακουμπά την ανθρώπινη εμπειρία. Για εκείνη, το επόμενο βήμα δεν αφορά απλώς ένα νέο μουσικό στιλ, αλλά μια πιο βαθιά υπενθύμιση για το ποιοι είμαστε, μέσα σε έναν κόσμο που μας απομακρύνει συνεχώς από τον εαυτό μας: «Σαν άνθρωποι δεχόμαστε πλέον πάρα πολλές πληροφορίες, τόσες που κάποιες φορές ξεχνάμε να νιώσουμε. Για να μάθεις ποιος πραγματικά είσαι, πρέπει να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Η κοινωνία μάς βομβαρδίζει με περιττές πληροφορίες, γι’ αυτό και εγώ θέλω μουσικά να εστιάσω στην ουσία του ποιοι είμαστε, τι είμαστε και πόσο όμορφοι και δυναμικοί είμαστε. Πολλοί θεωρούν ότι οι άνθρωποι είναι ένα χάος, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Με τη μουσική μου θέλω να δείξω ότι δεν ήρθαμε εδώ για να είμαστε τέλειοι, αλλά για να μάθουμε, και το χάος είναι μέρος της μάθησης. Μιλάω για τα λάθη μας αλλά και για όσα χρειάζεται ένα λουλούδι για να ανθίσει».

Σε αυτό το σημείο, η ίδια περνά από τη φιλοσοφική διάσταση στη μουσική κατεύθυνση που οραματίζεται μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις, ένταση και ευαισθησία: «Η επόμενη μουσική μου εποχή θα είναι δραματική και δυναμική. Θα έχει τα δύο διαφορετικά άκρα. Από τη μια θα είναι πολύ δραματική και dance και από την άλλη θα είναι πολύ καθαρή, ευαίσθητη και ηλεκτρονική. Νομίζω όταν κάποιος ακούσει αυτή τη μουσική θα πει ότι αυτή είναι μια πολεμίστρια που παλεύει για τους ανθρώπους».

Η μουσική και η ψυχή της Ελλάδας μέσα από τα μάτια της Loreen

Υπάρχει κάτι στον ρυθμό της ελληνικής μουσικής που τραβάει την προσοχή της Loreen. Ο ήχος των beats, οι συναισθηματικές μπαλάντες, ακόμα και το στοιχείο του κλάματος, θυμίζουν μουσικές μακρινών τόπων, αλλά με μια μοναδική ελληνική ταυτότητα. «Η ελληνική μουσική μοιάζει πολύ με τη μουσική της Βόρειας Αφρικής, έχουν κοινό ρυθμό και beats, κάτι που λατρεύω. Υπάρχουν επίσης πολύ όμορφες μπαλάντες και συναισθηματικά τραγούδια. Αν θυμάμαι καλά, η ελληνική μουσική έχει πολύ έντονο το στοιχείο του κλάματος, που είναι πολύ ωραίο».

Και αν η μουσική έχει καρδιά, οι άνθρωποι έχουν φωνή. Η Loreen περιγράφει τους Έλληνες σαν ανθρώπους αυθεντικούς και ανοιχτούς, που ξέρουν να εκτιμούν την αλήθεια. «Έχω πολλούς φίλους από την Ελλάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πολύ ειλικρινείς και ντόμπροι. Νομίζω ότι αν σε συμπαθούν, σε συμπαθούν, και αν σε μισούν, σε μισούν, δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν αν τους λες την αλήθεια σου, και αν το κάνεις, σε καλωσορίζουν. Είναι πολύ περήφανοι και σταθεροί στις απόψεις τους».

Στο κλείσιμο της συνέντευξης, η Loreen άφησε για λίγο στην άκρη τη μουσική και μοιράστηκε το ιδανικό σενάριο για 3 ολόκληρες εβδομάδες ελευθερίας, ένα διάλειμμα από το απαιτητικό της πρόγραμμα που φαντάζει σαν προσωπικό καταφύγιο: «Σίγουρα θα ήταν κάτι εντελώς αναπάντεχο για τους υπόλοιπους. Αν είχα 3 εβδομάδες θα πετούσα στο Νεπάλ και θα έκανα μόνη μου πεζοπορία σε ένα μέρος που θα μπορούσα να δω την ομορφιά της φύσης, πιθανότατα σε κάποιο βουνό, ακόμα και αυτό σημαίνει ότι θα πάγωνα από το κρύο. Θα έκανα διαλογισμό και θα απολάμβανα τη φύση. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που κάνω συχνά, γιατί ξέρω αν το κάνω αυτό όταν γυρίσω πίσω στο σπίτι το φαγητό θα είναι πιο νόστιμο, η σύνδεση με τους φίλους μου πιο δυνατή και θα εκτιμώ ακόμα και τον αέρα που αναπνέω. Αν θέλω να γεμίσω τις μπαταρίες μου η φύση είναι πάντα εκεί, είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα μας τα προβλήματα».

Η Loreen αποδεικνύει ότι η μουσική δεν είναι απλώς ήχοι ή στίχοι, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από τη φωνή, την ενέργεια και την αλήθεια της ίδιας. Κάθε της performance μεταμορφώνει τη σκηνή σε έναν κόσμο όπου το φως, η κίνηση και τα συναισθήματα γίνονται ένα, και όπου οι θεατές γίνονται μέρος μιας συλλογικής εμπειρίας που μένει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη. Μέσα από τη μουσική, τη μόδα και τη βαθιά της σύνδεση με τους ανθρώπους, θυμίζει ότι το σημαντικότερο δεν είναι η τελειότητα, αλλά η αυθεντικότητα και η αγάπη που μοιραζόμαστε.

Tack så mycket Loreen!

