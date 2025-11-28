MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 28.11.2025

Έλλη Κοκκίνου: Οι αποκαλύψεις για παρενοχλήσεις επί σκηνής και η δύσκολη μάχη με τον θυρεοειδή

Η εξομολόγηση που αποκαλύπτει τις σκληρές στιγμές πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε με ειλικρίνεια για ορισμένες από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της, αποκαλύπτοντας περιστατικά προσβολών που έχει δεχτεί επί σκηνής, αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετώπισε στην υγεία και την προσωπική της ζωή.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή Daily Kous Kous, η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με απρεπείς συμπεριφορές από θαμώνες κατά τη διάρκεια εμφανίσεών της. Όπως είπε, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάποιοι επιχειρούσαν να της πετούν γαρύφαλλα στο ντεκολτέ, προκαλώντας την έντονη ενόχλησή της. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να τη μειώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει αντιδράσει δυναμικά όταν χρειάστηκε: «Έχω φτάσει στο σημείο να τραβήξω χέρι και να προειδοποιήσω: “Την επόμενη φορά θα το σπάσω”».

Η Έλλη Κοκκίνου, γνωστή για την αποφασιστικότητά της, εξήγησε πως τέτοιες συμπεριφορές την πλήγωσαν βαθιά, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχτεί ποτέ ξανά δημόσια προσβολή.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που πέρασε εξαιτίας των προβλημάτων θυρεοειδούς, τα οποία οδήγησαν σε ανεξήγητη και απότομη αύξηση βάρους. Παρά το γεγονός ότι ακολουθούσε εξαντλητικά περιοριστική διατροφή, η κατάσταση χειροτέρευε, φτάνοντας στο σημείο να εμφανίσει αναιμία.

«Έτρωγα μόλις τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και παρ’ όλα αυτά πάχαινα. Η γιατρός με έστειλε για μετάγγιση», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί την κατηγορούσαν άδικα πως έκρυβε φαγητό. Παρότι βίωνε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, έπρεπε να συνεχίσει να εμφανίζεται στη σκηνή και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού, κάτι που, όπως λέει, αύξανε την ψυχολογική πίεση, αφού λίγοι αντιλαμβάνονται πόσο επηρεάζουν οι ιατρικές ορμονικές διαταραχές την εικόνα ενός καλλιτέχνη.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ονειρευόταν να αποκτήσει δύο παιδιά. Ωστόσο, οι ανατροπές στην καριέρα της, αλλά και οι αλλαγές στην οικογενειακή της κατάσταση, δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει αυτό τον στόχο. «Το ήθελα πολύ, το είχα σχεδιάσει, αλλά οι εξελίξεις με οδήγησαν αλλού. Χρειάστηκε να επιστρέψω στη δουλειά και στη συνέχεια χώρισα με τον πατέρα του παιδιού μου», είπε με ειλικρίνεια.

28.11.2025
28.11.2025

