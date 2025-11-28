MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things

Το «Season 5, Volume 1» κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει τραγούδια που σημάδεψαν την ποπ και ροκ μουσική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Stranger Things» επιστρέφει με την 5η και τελευταία σεζόν του, και μαζί του επιστρέφει ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία της σειράς. Το επίσημο soundtrack. Η ψηφιακή έκδοση του «Season 5, Volume 1» κυκλοφορεί από σήμερα και περιλαμβάνει τραγούδια που σημάδεψαν την ποπ και ροκ μουσική, με δημιουργούς όπως οι ABBA, Michael Jackson, The Psychedelic Furs και Tiffany.

Οι Eleven, Steve Harrington, Max Mayfield και οι υπόλοιποι ήρωες της σειράς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας, καθώς το νέο κεφάλαιο του «Stranger Things» ξεκινά να προβάλλεται σταδιακά. Το soundtrack ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό κυκλοφοριών. Το «Season 5, Volume 1» είναι διαθέσιμο από τις 28 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους θεατές σε όλο τον κόσμο να μπουν  στο μουσικό σύμπαν των νέων επεισοδίων. Θα ακολουθήσουν το «Volume 2» στις 26 Δεκεμβρίου και το «Volume 3» την 1η Ιανουαρίου 2026, το οποίο θα συγκεντρώσει και τα τρία μέρη, προσθέτοντας επιπλέον υλικό.

Η τριμερής αυτή κυκλοφορία ακολουθεί το μοντέλο της ίδιας της σειράς, καθώς η 5η σεζόν προβάλλεται επίσης σε τρία μέρη. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το επίσημο τρέιλερ, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, προσέφερε μια πρώτη γεύση και ξεχώρισε για τη χρήση ενός remix του «Who Wants To Live Forever» των Queen. Το τραγούδι είχε ακουστεί για πρώτη φορά στην ταινία «Highlander» του Russell Mulcahy. Την επιμέλεια και παραγωγή του νέου soundtrack υπογράφουν οι δημιουργοί της σειράς Matt Duffer και Ross Duffer, μαζί με τη δύο φορές υποψήφια για Grammy και βραβευμένη με Emmy Nora Felder.

Από το 2016 το «Stranger Things» έχει μεταφέρει εκατομμύρια θεατές στη δεκαετία του ’80 και στον σκοτεινό κόσμο του Upside Down, εξελίσσοντας ταυτόχρονα το soundtrack της σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Η τέταρτη σεζόν είχε αναδείξει ξανά το «Running Up That Hill (A Deal With God)» της Kate Bush, μετατρέποντάς το σε παγκόσμια επιτυχία. Παράλληλα, το «Master of Puppets» των Metallica, που χρησιμοποιήθηκε καθοριστικά στο φινάλε της σεζόν, μπήκε για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100, σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Με την πέμπτη σεζόν να ολοκληρώνει το ταξίδι της σειράς, το soundtrack της φαίνεται πως θα αποτελέσει και πάλι έναν από τους πιο δυνατούς αφηγηματικούς άξονες, τιμώντας τον ρυθμό και την αισθητική των ’80s που καθόρισαν το «Stranger Things».

Η λίστα τραγουδιών του Soundtrack Stranger Things Season 5, Vol. 1

  1. «Rockin’ Robin» – Michael Jackson
  2. «I Think We’re Alone Now» – Tiffany
  3. «Fernando» – ABBA
  4. «Mr. Sandman» – The Chordettes
  5. «Pretty In Pink» – The Psychedelic Furs
  6. «Sh-Boom» – The Chords
  7. «Oh Yeah» — Yello
  8. «To Each His Own» – Freddy Martin & His Orchestra

