Celeb News 28.11.2025

Μαρία Κίτσου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της

Μαρία Κίτσου
Η ηθοποιός περιγράφει την ημέρα που έχασε τον πατέρα της και ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρία Κίτσου μίλησε ανοιχτά για τη βαθιά απώλεια του πατέρα της και το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε για χρόνια, σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή συζήτηση στον καναπέ του «Στούντιο 4», όπου εμφανίστηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι έχασε τον πατέρα της στα 27 της. Μάλιστα, την ίδια ημέρα που τον αποχαιρετούσε στην κηδεία, το βράδυ έδινε την πρώτη της θεατρική πρεμιέρα, μια σύμπτωση που, όπως είπε, την συγκλόνισε και την σημάδεψε βαθιά.

Μαρία Κίτσου
https://www.instagram.com/marika.kitsou.official/

Όπως εξήγησε, η απώλεια εκείνη τη συνέτριψε συναισθηματικά, ενώ το σοκ ήταν τεράστιο, αφού ο πατέρας της «έφυγε» μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα από ταχεία μορφή λευχαιμίας. Παρά τον τεράστιο πόνο, αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή εκείνη την ημέρα όχι επειδή ο ηθοποιός πρέπει να παίζει πάση θυσία, αλλά επειδή πίστευε ότι αυτό θα τη βοηθούσε να σταθεί ψυχικά.


Η Κίτσου αποκάλυψε επίσης ότι μεγάλωσε ως το γελαστό παιδί, ένα κορίτσι που ένιωθε πάντα πως έχει ένα καθήκον: να είναι άριστη. «Έπρεπε να είμαι η καλύτερη. Ο πατέρας μου κρεμούσε τους ελέγχους μου στον τοίχο. Υπήρχε πειθαρχία, αλλά και φόβος», είπε, τονίζοντας ότι οι γονείς της έζησαν δύσκολα χρόνια και είχαν έντονη ανάγκη να δουν τα παιδιά τους να προοδεύουν.

Για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα της, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μετά, όμως, ένιωσα σαν να μου έδωσε εκείνος τη δύναμή του». Η ηθοποιός εξήγησε ότι με τον καιρό ο πόνος μικραίνει και γλυκαίνει, ενώ μεγάλο μέρος από τα πιο επώδυνα αισθήματα τα επεξεργάστηκε στη θεραπεία της.


Στη συνέχεια, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media. Παρότι αισθάνεται ότι οι γυναίκες την αγαπούν ιδιαίτερα, εξήγησε ότι υπάρχουν πάντα εκείνοι που πληγώνουν με κακοπροαίρετες παρατηρήσεις. Πλέον, όμως, έχει μάθει να βλέπει τέτοιες συμπεριφορές «κοινωνιολογικά», θεωρώντας ότι προέρχονται από τα δικά τους προβλήματα και όχι από κάτι που αφορά την ίδια.


«Οι ηθοποιοί πολλές φορές αντιμετωπίζονται σαν να μην επιτρέπεται να είναι άνθρωποι, να μην δικαιούνται να αρρωστήσουν. Έχω αναπτύξει άμυνες για να μη φτάνουν αυτά μέσα μου», είπε, προσθέτοντας πως στο παρελθόν την επηρέαζαν πιο έντονα ειδικά την περίοδο των «Άγριων Μελισσών».

