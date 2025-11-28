Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Μια άκρως συγκινητική στιγμή χάρισε η Νάνα Μούσχουρη στο γαλλικό κοινό πριν από λίγες ημέρες, ερμηνεύοντας το διαχρονικό «Χάρτινο το φεγγαράκι». Η 92χρονη θρυλική καλλιτέχνις εμφανίστηκε στην τηλεόραση της Γαλλίας, συνοδευόμενη από τον Νίκο Αλιάγα, ο οποίος, με σεβασμό και τρυφερότητα, της φίλησε το χέρι στην αρχή της εμφάνισης και την αγκάλιασε στο φινάλε.

Η ερμηνεία τους παρουσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ειδικής εκπομπής-αφιερώματος στις γυναίκες, με τίτλο «Nos voix pour toutes» («Οι φωνές μας για όλες»), όπου η παρουσία της Νένας Μούσχουρη αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

Το κοινό, βαθιά συγκινημένο από την ερμηνεία και την έντονη χημεία των δύο Ελλήνων, ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, τιμώντας τόσο τη διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια όσο και τον παρουσιαστή που έχει κατακτήσει το γαλλικό τηλεοπτικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Χάρτινο το φεγγαράκι» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, γραμμένο για το θρυλικό έργο «Λεωφορείον ο πόθος».

