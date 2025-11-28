MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση - Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Θερμό χειροκρότημα και αποθέωση για δύο εμβληματικές ελληνικές παρουσίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια άκρως συγκινητική στιγμή χάρισε η Νάνα Μούσχουρη στο γαλλικό κοινό πριν από λίγες ημέρες, ερμηνεύοντας το διαχρονικό «Χάρτινο το φεγγαράκι». Η 92χρονη θρυλική καλλιτέχνις εμφανίστηκε στην τηλεόραση της Γαλλίας, συνοδευόμενη από τον Νίκο Αλιάγα, ο οποίος, με σεβασμό και τρυφερότητα, της φίλησε το χέρι στην αρχή της εμφάνισης και την αγκάλιασε στο φινάλε.

Η ερμηνεία τους παρουσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ειδικής εκπομπής-αφιερώματος στις γυναίκες, με τίτλο «Nos voix pour toutes» («Οι φωνές μας για όλες»), όπου η παρουσία της Νένας Μούσχουρη αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση - Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Διάβασε επίσης: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

Το κοινό, βαθιά συγκινημένο από την ερμηνεία και την έντονη χημεία των δύο Ελλήνων, ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, τιμώντας τόσο τη διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια όσο και τον παρουσιαστή που έχει κατακτήσει το γαλλικό τηλεοπτικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Χάρτινο το φεγγαράκι» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, γραμμένο για το θρυλικό έργο «Λεωφορείον ο πόθος».

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

Γαλλία ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΑΓΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
