Celeb News 28.11.2025

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

ελένη μενεγάκη χριστούγεννα
Η φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media και το τρυφερό μήνυμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχεται για ακόμη μία χρονιά τη μαγεία των Χριστουγέννων, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια άκρως γιορτινή και τρυφερή στιγμή από το σπίτι της.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία της μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της, το οποίο λάμπει από στολίδια, φως και κομψότητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και οικογενειακής θαλπωρής.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Γεμάτο παιχνίδια και πολύχρωμα στολίδια το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα (φωτογραφία)

Με το χαρακτηριστικό χαμόγελό της και ντυμένη σε γιορτινή διάθεση, η Ελένη έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας μέσα από τη λεζάντα: «Χριστούγεννα, με την οικογένεια μου… εσείς στολίσατε; Να περνάτε όμορφα με τις οικογένειες σας!»

Ένα μήνυμα που αμέσως «αγκάλιασαν» οι followers της, σχολιάζοντας με αγάπη τόσο τη λαμπερή φωτογραφία όσο και την οικογενειακή, ζεστή αύρα που αποπνέει.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της παρουσιάστριας εντυπωσίασε με το επιβλητικό του ύψος και τη λαμπερή του διακόσμηση. Φωτάκια που λαμπυρίζουν, στολίδια σε χρυσοκόκκινες αποχρώσεις και λεπτομέρειες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονο στυλ, συνθέτουν μια εικόνα που θα μπορούσε να βρίσκεται σε περιοδικό διακόσμησης.

Με την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη δεν μοιράστηκε απλώς μια όμορφη φωτογραφία αλλά υπενθύμισε τη σημασία του να περνάμε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάμε.  Σε μια εποχή που όλοι έχουμε ανάγκη από ζεστασιά και θετική ενέργεια, το μήνυμα της Ελένης ήρθε να θυμίσει ότι η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε με την οικογένεια.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

MAD Christmas δέντρο ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
