MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

Η Μαρίνα Σάττι χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Minos EMΙ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι προγραμματισμένες συναυλίες της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική αναβάλλονται λόγω προβλήματος που η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει με την υγεία της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει σειρά εμφανίσεων στην Αμερική, ωστόσο, η ανάγκη για άμεση ξεκούραση, όπως προέκυψε από πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίησή τους.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ακύρωση της παρουσίας της στα MadWalk 2025 by Three Cents, η οποία είχε γνωστοποιηθεί χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Η κατάσταση αποσαφηνίστηκε με νεότερη ενημέρωση της Minos EMI την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όπου έγινε γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάρρωσης, με την πορεία της υγείας της να εξελίσσεται ομαλά.

Μαρίνα Σάττι: Μεταφέρει το POP TOUR στην Ευρώπη - Οι σταθμοί της περιοδείας

Διάβασε επίσης: Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Μαρίνα Σάττι
https://www.instagram.com/marina_satti/

Διάβασε επίσης: Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι

Δες κι αυτό…

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΜΕΡΙΚΗ Μαρίνα Σάττι περιοδεία ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Επόμενο
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

28.11.2025

Δες επίσης

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου
Μουσική

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου

28.11.2025
Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI
Μουσικά Νέα

Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

28.11.2025
Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

28.11.2025
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash
Μουσικά Νέα

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

28.11.2025
«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας
Μουσικά Νέα

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

28.11.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025
Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!
Μουσικά Νέα

Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!

28.11.2025
Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας