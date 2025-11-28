Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

Οι προγραμματισμένες συναυλίες της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική αναβάλλονται λόγω προβλήματος που η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει με την υγεία της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει σειρά εμφανίσεων στην Αμερική, ωστόσο, η ανάγκη για άμεση ξεκούραση, όπως προέκυψε από πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίησή τους.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ακύρωση της παρουσίας της στα MadWalk 2025 by Three Cents, η οποία είχε γνωστοποιηθεί χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Η κατάσταση αποσαφηνίστηκε με νεότερη ενημέρωση της Minos EMI την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όπου έγινε γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάρρωσης, με την πορεία της υγείας της να εξελίσσεται ομαλά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

