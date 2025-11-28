MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του Johnny Cash καταγγέλλει ότι η Coca Cola σε σποτ προέβη σε μίμηση της χαρακτηριστικής φωνής του τραγουδιστή χωρίς άδεια και αποζημίωση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το ίδρυμα που εκπροσωπεί την κληρονομιά του Johnny Cash κατέθεσε αγωγή εναντίον της Coca Cola Company στο Νάσβιλ, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε φωνητικό σωσία για να μιμηθεί την χαρακτηριστική φωνή του θρυλικού καλλιτέχνη σε πανεθνική διαφημιστική καμπάνια χωρίς να ζητήσει άδεια ή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, η εταιρεία «οικειοποιήθηκε τη φωνή του Johnny Cash σε μια πανεθνική διαφημιστική καμπάνια με σκοπό το οικονομικό όφελος χωρίς να ζητήσει άδεια και χωρίς να προσφέρει καμία μορφή αποζημίωσης».

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 25 Νοεμβρίου, αφορά τη νέα καμπάνια της Coca Cola με τίτλο «Fan Work Is Thirsty Work» και συγκεκριμένα το διαφημιστικό φιλμ «Go the Distance». Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής, το διαφημιστικό παρουσιάζει θαυμαστές να απολαμβάνουν προϊόντα της εταιρείας, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται ανδρική φωνή που, όπως ισχυρίζεται το ίδρυμα, «μοιάζει εντυπωσιακά» με τη φωνή του Johnny Cash.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ίδρυμα υποστηρίζει ότι η διαφημιστική εταιρεία που συνεργάστηκε με την Coca Cola ανέθεσε τη δημιουργία πρωτότυπου τραγουδιού προσέλαβε επαγγελματία φωνητικό σωσία του Johnny Cash, ενός καλλιτέχνη του οποίου η καριέρα βασίζεται αποκλειστικά στο να μιμήται τον θρυλικό τραγουδιστή. Κατά την αγωγή, ο ρόλος του συγκεκριμένου ερμηνευτή ήταν να κάνει τον ήχο όσο το δυνατόν πιο κοντινό στη φωνή του πραγματικού Johnny Cash.

Παρά τη σαφή ηχητική ομοιότητα, το ίδρυμα υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν ζήτησε ποτέ άδεια για τη χρήση φωνητικού σωσία ούτε προχώρησε σε οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης. Στην αγωγή σημειώνεται ότι η Coca Cola εξακολουθεί να προβάλλει το διαφημιστικό «εκμεταλλευόμενη τη φωνή» χωρίς καμία εξουσιοδότηση και ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει εν γνώσει της το δικαίωμα δημοσιότητας του Johnny Cash, παραπλανώντας το κοινό για εμπορικό όφελος.

Το ίδρυμα ζητά αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η ζημία αφορά τόσο την παραβίαση της προσωπικότητας του καλλιτέχνη όσο και τη διατάραξη της εμπορικής αξίας της φωνής του. Η Coca Cola Company μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα,

Ο Johnny Cash γεννήθηκε στο Kingsland του Αρκάνσας και πέθανε το 2003 σε ηλικία 71 ετών. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης έχει πουλήσει περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φιγούρες της αμερικανικής μουσικής. Το έργο του ήταν πολυσχιδές με το εύρος του να καλύπτει την κάντρι, τη ροκ, τα μπλουζ, τη φολκ και τη γκόσπελ μουσική. Είναι ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν ενταχθεί τόσο στο Country Music Hall of Fame όσο και στο Rock and Roll Hall of Fame, καθιστώντας την καλλιτεχνική του κληρονομιά μοναδική και διαχρονική.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

28.11.2025
28.11.2025

