Μουσικά Νέα 28.11.2025

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

Μουζουράκης Παπαρίζου
Ένα ρομαντικό ντουέτο που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ο έρωτας γράφεται με όρκους, χάδια και φιλιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πρώτη φορά δύο από τους πιο καταξιωμένους και αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ο έρωτας γράφεται με όρκους, χάδια και φιλιά!

Το τραγούδι είναι το soundtrack της ομώνυμης ταινίας «Ο Έρωτας γράφεται…», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου, μίας σύγχρονης ρομαντικής κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ο ιδιαίτερα χαρισματικός Πάνος Μουζουράκης και η Νο.1 Ελληνίδα pop star Έλενα Παπαρίζου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας συνεπαίρνουν με τη μοναδική τους ερμηνεία στο συναρπαστικό ταξίδι του έρωτα, και φυσικά στην πλοκή της τρυφερής ταινίας “Ο Έρωτας γράφεται …”

Πολύ σύντομά θα κυκλοφορήσει και ένα κινηματογραφικό video clip με πλάνα της ταινίας και φυσικά τους δύο καλλιτέχνες. Το video clip είναι σε σκηνοθεσία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη της ταινίας, Βασίλη Μυριανθόπουλου ο οποίος υπογράφει τους στίχους του τραγουδιού ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κωτούλας.

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://helenapaparizoupanosmouzourakis.lnk.to/OErotasGrafetai

https://www.instagram.com/panosmouzourakis/

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο Έρωτας γράφεται …

ΣΥΝΟΨΗ: Η ταινία «Ο Έρωτας γράφεται…» είναι μια σύγχρονη ρομαντική κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό. Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Μια ταινία με οικείο, σαρκαστικό και μοντέρνο τόνο, που εξερευνά την αγάπη όπως τη ζούμε σήμερα: ατελή, ελπιδοφόρα αλλά και αληθινή. Η ταινία βασίζεται σε μία συνδυαστική υβριδική οπτική προσέγγιση (live action & animated στοιχεία), εμπνέεται από το εικαστικό σύμπαν του street artist B και υιοθετεί μία τολμηρή κινηματογραφική αισθητική. Κυκλοφορεί στις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την ICONIC FILMS.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σενάριο: Βασίλης Μυριανθόπουλος & Κωνσταντίνα Γιαχαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Ιδέα/ανάπτυξη: Πάνος Τσιροζίδης

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Δανάη Λουκάκη, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ελίνα Μάλαμα, Παύλος Ορκόπουλος, Λένα Ουζουνίδου, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Κώστας Κάππας, ΓιούληΤσαγκαράκη, Μαρία Αλιφέρη

Executive Producer: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Produced by: Gareth Ellis-Unwin

Στίχοι:

Και τι ήτανε δυο λέξεις μόνο σ’ αγαπώ

Ας τις έλεγες κι ο αέρας θα τις έφερνε σε μένα

Οι τοίχοι που ‘χες χτίσει θα πέφταν στο κενό

Μ’ αυτό ήταν που φοβήθηκα κι εγώ.

Έλα

Κάνε μου τη χάρη

Χόρεψε μαζί μου

Μέχρι το πρωί

Στάσου

Κάτω απ’ το φεγγάρι

Έτσι όπως λάμπει

Λες κι είναι γιορτή

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου

Με όρκους, χάδια και φιλιά

Με πείσματα, λόγια σκληρά

Με τη φωνή που φτάνει ως τον ουρανό

Σ’ αγαπάω

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου

Με λάθη που έκανα σωρό

Σε ένα απόγευμα καυτό

Όταν τα χείλη σου μου λένε δυνατά

Σ’ αγαπάω , σ’ αγαπάω

Πρώτο βράδυ μου γελάς και λέω κάτι χαζό

Και θυμήθηκα πως είναι να ‘μαι ερωτευμένος

Να βρίσκω δήθεν λόγους να ‘ρθω να σε βρω

Κι αν άργησα μωρό μου είμαι εδώ

Έλα

Κάνε μου τη χάρη

Χόρεψε μαζί μου

Μέχρι το πρωί

Στάσου

Κάτω απ’ το φεγγάρι

Έτσι όπως λάμπει

Λες κι είναι γιορτή

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου

Με όρκους, χάδια και φιλιά

Με πείσματα, λόγια σκληρά

Με τη φωνή που φτάνει ως τον ουρανό

Μουζουράκης Παπαρίζου

Σ’ αγαπάω.

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου

Με λάθη που έκανα σωρό

Σε ένα απόγευμα καυτό

Όταν τα χείλη σου μου λένε δυνατά

Σ’ αγαπάω, Σ’ αγαπάω

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου – έλα μωρό μου

Με όρκους, χάδια και φιλιά – κι άλλα φιλιά

Με πείσματα, λόγια σκληρά

Με τη φωνή που φτάνει ως τον ουρανό

Σ’ αγαπάω.

Ο έρωτας γράφεται μωρό μου

Με λάθη που έκανα σωρό

Σε ένα απόγευμα καυτό

Όταν τα χείλη σου μου λένε δυνατά

Σ’ αγαπάω, Σ’ αγαπάω

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

https://www.instagram.com/panosmouzourakis/

