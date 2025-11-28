MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!

Δέσποινα Βανδή
Το «Καλά Να Περνάτε» συνδυάζει στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

H Δέσποινα Βανδή παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο hit «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφορεί από την Panik Records. Το «Καλά Να Περνάτε» συνδυάζει στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της superstar Δέσποινας Βανδή σ’ ένα τραγούδι – σύνθημα που ξεσηκώνει.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, με τον οποίο συνεργάστηκε και στα smash hits «Ya Habibi» και «Πανσέληνος».

despoina_vandi
https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

Διάβασε επίσης: Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Το «Καλά Να Περνάτε» είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα «ανέβει» στο YouTube το music video του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Δείτε το Instagram reel:

Βρείτε το «Καλά Να Περνάτε» στις streamming υπηρεσίες: https://bfan.link/kala-na-pernate

Διάβασε επίσης: Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου videoclip «Δευτέρα»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Panik Records ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

28.11.2025
Επόμενο
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025

Δες επίσης

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική
Μουσικά Νέα

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

28.11.2025
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash
Μουσικά Νέα

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

28.11.2025
«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας
Μουσικά Νέα

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

28.11.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025
Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

28.11.2025
Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Μουσικά Νέα

Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

28.11.2025
Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things
Μουσικά Νέα

Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things

28.11.2025
Φαντασμαγορική η Παρέλαση των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη με καθηλωτική Cynthia Erivo και K-pop vibes από HUNTR/X
Μουσικά Νέα

Φαντασμαγορική η Παρέλαση των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη με καθηλωτική Cynthia Erivo και K-pop vibes από HUNTR/X

28.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας