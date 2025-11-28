Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

OΚ ωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Έλενα Παπαρίζου κυκλοφόρησαν το πιο τρυφερό ντουέτο των τελευταίων ετών με τίτλο «Λατρεύω», από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και το official music video του τραγουδιού έχει σπάσει ρεκόρ!
Συγκεκριμένα, έχει κατορθώσει να ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές στο YouTube! Το video clip της συνεργασίας τους σκηνοθέτησε ο ταλαντούχος Άλεξ Κωνσταντινίδης, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Σταυράκου στο Μέγαρο Ησαΐα.
Το «Λατρεύω» αποτελεί έναν ευαίσθητο διάλογο με βαθιά συναισθήματα. Τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι στίχοι ανήκουν στη Ροδούλα Παπαλαμπριανού.
Δείτε το video clip:
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλιστα έχει μοιραστεί φωτογραφίες από τη μουσική συνύπαρξη με την Έλενα Παπαρίζου:
Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://konstantinoschristoforouhelenapaparizou.lnk.to/Latrevo
