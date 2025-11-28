MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου - Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Οι δύο χαρισματικοί ερμηνευτές σε μια συνεργασία που αγκαλιάστηκε αμέσως
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

OΚ ωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Έλενα Παπαρίζου κυκλοφόρησαν το πιο τρυφερό ντουέτο των τελευταίων ετών με τίτλο «Λατρεύω», από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και το official music video του τραγουδιού έχει σπάσει ρεκόρ!

Συγκεκριμένα, έχει κατορθώσει να ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές στο YouTube! Το video clip της συνεργασίας τους σκηνοθέτησε ο ταλαντούχος Άλεξ Κωνσταντινίδης, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Σταυράκου στο Μέγαρο Ησαΐα.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου - Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

Διάβασε επίσης: Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!

Το «Λατρεύω» αποτελεί έναν ευαίσθητο διάλογο με βαθιά συναισθήματα. Τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι στίχοι ανήκουν στη Ροδούλα Παπαλαμπριανού.

Δείτε το video clip: 

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλιστα έχει μοιραστεί φωτογραφίες από τη μουσική συνύπαρξη με την Έλενα Παπαρίζου:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://konstantinoschristoforouhelenapaparizou.lnk.to/Latrevo

Διάβασε επίσης: Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Δες κι αυτό…

