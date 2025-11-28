MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

Ο πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ αποδίδει στην κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του βαυαρικού κράτους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης λαμπρότητας και βαθιάς εκτίμησης για την προσφορά της στη μουσική και τον πολιτισμό, η Βίκυ Λέανδρος τιμήθηκε από τη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας. Η απονομή έγινε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Ανάκτορο του Πρίγκιπα Καρόλου στο Μόναχο, σε τελετή που διοργάνωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος και παρέδωσε προσωπικά στην Ελληνίδα καλλιτέχνιδα τη διάκριση. Η τιμή αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες που μπορεί να απονεμηθούν σε προσωπικότητες με ιδιαίτερη συμβολή στη βαυαρική κοινωνία και στη διεθνή προβολή του κρατιδίου. Από το 1957 μέχρι σήμερα, μόλις 2.000 άνθρωποι έχουν λάβει το συγκεκριμένο Παράσημο, γεγονός που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο το εύρος της αναγνώρισης για το έργο της Βίκυς Λέανδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

Ο Μάρκους Ζέντερ, μιλώντας κατά την απονομή, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη διαδρομή και στην καλλιτεχνική ακτινοβολία της Ελληνίδας ερμηνεύτριας, την οποία χαρακτήρισε «βασίλισσα του τραγουδιού και Πρέσβειρα της Ελληνο-βαυαρικής φιλίας». Στην επίσημη ομιλία του σημείωσε ότι «το Παράσημο του Τάγματος Αξίας της Βαυαρίας απονέμεται ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τις εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Ελεύθερο Κράτος της Βαυαρίας και τον βαυαρικό λαό. Η κα Βίκυ Λέανδρος εδώ και δεκαετίες ενθουσιάζει τα εκατομμύρια των θαυμαστών της με τη μοναδική φωνή της και τη χαρισματική σκηνική παρουσία της. Με τα τραγούδια της δίνει δύναμη και ελπίδα στους ανθρώπους, σε δύσκολους καιρούς».

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας αναφέρθηκε εκτενώς και στην κοινωνική δράση της καλλιτέχνιδας, υπογραμμίζοντας πως η Βίκυ Λέανδρος «είναι Πρέσβειρα της Ελληνο-βαυαρικής φιλίας. Υπερασπίζεται την ανεκτικότητα και στέκεται θαρραλέα απέναντι στη ρητορική μίσους και τον αντισημιτισμό». Στο τέλος της ομιλίας του συνεχάρη την ερμηνεύτρια λέγοντας «συγχαρητήρια για το Παράσημο το έργο μιας ολόκληρης ζωής αυτής της μεγάλης κυρίας δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Διάβασε επίσης: Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

