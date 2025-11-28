MadWalk 2025 by Three Cents
Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

Το κανάλι αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέο κύκλο λόγω χαμηλών επιδόσεων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής», που αποτελεί ελληνική διασκευή της πολυβραβευμένης σειράς «Your Honor», οδεύει προς πρόωρο φινάλε, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σκρομπόλας το πρωί της Τετάρτης μέσα από το «Πρωινό», επισημαίνοντας πως το project δεν θα συνεχιστεί για δεύτερο κύκλο.

Παρότι η σειρά με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες, η συνεχής εναλλαγή προβολής μεταξύ ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1, αλλά και η ταυτόχρονη παρουσία του ίδιου ηθοποιού στον Alpha με τον «Γιατρό», φαίνεται ότι δημιούργησαν σύγχυση στο κοινό, επηρεάζοντας αρνητικά τις επιδόσεις.

Ο Δικαστής

Η χαμηλή τηλεθέαση οδήγησε το κανάλι στην απόφαση να μη δώσει το «πράσινο φως» για επιπλέον επεισόδια πέρα από όσα έχουν ήδη γυριστεί. Έτσι, η σειρά θα συνεχίσει να προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα και αναμένεται να ρίξει αυλαία στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Δικαστής

Όπως σημείωσε ο Άρης Καβατζίκης, η μετακίνηση σειρών από την πλατφόρμα ΑΝΤ1+ στο κεντρικό κανάλι έχει μπερδέψει το τηλεοπτικό κοινό, προκαλώντας σημαντική πτώση στα νούμερα. Η Κατρίνα Ζαρίφη πρόσθεσε ότι η ομοιότητα των τίτλων «Δικαστής» και «Γιατρός», σε συνδυασμό με τον ίδιο πρωταγωνιστή, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ασάφεια.


